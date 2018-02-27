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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
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الأولى
إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018 | 07:27

نفى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ما تردد عن خضوع نيمار مهاجم الفريق لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد.

وأصيب نيمار الأحد خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق على حمالة وظهرت عليه علامات الألم الشديد.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مرسيليا مجددا في دور الثمانية لكأس فرنسا :"المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة، تحدثت مع الطبيب صباح اليوم وشرح لي ما كشفت عنه الفحوصات. وتحدثت أيضا في الأمر مع أنتيرو هنريكي (المدير الرياضي للنادي) والرئيس واللاعب".

وأضاف: "نيمار نفسه يريد المشاركة في كل مباراة وهو يركز بشكل كبير على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء".

وبذلك تتضارب الأنباء حول مدة غياب نيمار عن الملاعب حيث تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن قرار أغلى لاعب بالعالم إجراء جراحة تتطلب شهرين من العلاج ما يعني غيابه عن فريقه في مباراة الإياب المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في السادس من مارس القادم، ويعوّل النادي الباريسي على تألق نجمه البرازيلي في هذه المباراة لتعويض الخسارة 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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الأولى
إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018 | 07:27

نفى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ما تردد عن خضوع نيمار مهاجم الفريق لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد.

وأصيب نيمار الأحد خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق على حمالة وظهرت عليه علامات الألم الشديد.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مرسيليا مجددا في دور الثمانية لكأس فرنسا :"المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة، تحدثت مع الطبيب صباح اليوم وشرح لي ما كشفت عنه الفحوصات. وتحدثت أيضا في الأمر مع أنتيرو هنريكي (المدير الرياضي للنادي) والرئيس واللاعب".

وأضاف: "نيمار نفسه يريد المشاركة في كل مباراة وهو يركز بشكل كبير على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء".

وبذلك تتضارب الأنباء حول مدة غياب نيمار عن الملاعب حيث تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن قرار أغلى لاعب بالعالم إجراء جراحة تتطلب شهرين من العلاج ما يعني غيابه عن فريقه في مباراة الإياب المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في السادس من مارس القادم، ويعوّل النادي الباريسي على تألق نجمه البرازيلي في هذه المباراة لتعويض الخسارة 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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