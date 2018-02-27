إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد

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نفى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ما تردد عن خضوع نيمار مهاجم الفريق لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد.
وأصيب نيمار الأحد خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق على حمالة وظهرت عليه علامات الألم الشديد.
وقال إيمري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مرسيليا مجددا في دور الثمانية لكأس فرنسا :"المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة، تحدثت مع الطبيب صباح اليوم وشرح لي ما كشفت عنه الفحوصات. وتحدثت أيضا في الأمر مع أنتيرو هنريكي (المدير الرياضي للنادي) والرئيس واللاعب".
وأضاف: "نيمار نفسه يريد المشاركة في كل مباراة وهو يركز بشكل كبير على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء".
وبذلك تتضارب الأنباء حول مدة غياب نيمار عن الملاعب حيث تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن قرار أغلى لاعب بالعالم إجراء جراحة تتطلب شهرين من العلاج ما يعني غيابه عن فريقه في مباراة الإياب المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في السادس من مارس القادم، ويعوّل النادي الباريسي على تألق نجمه البرازيلي في هذه المباراة لتعويض الخسارة 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.
وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف المسابقات.
نفى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ما تردد عن خضوع نيمار مهاجم الفريق لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد.
وأصيب نيمار الأحد خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق على حمالة وظهرت عليه علامات الألم الشديد.
وقال إيمري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مرسيليا مجددا في دور الثمانية لكأس فرنسا :"المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة، تحدثت مع الطبيب صباح اليوم وشرح لي ما كشفت عنه الفحوصات. وتحدثت أيضا في الأمر مع أنتيرو هنريكي (المدير الرياضي للنادي) والرئيس واللاعب".
وأضاف: "نيمار نفسه يريد المشاركة في كل مباراة وهو يركز بشكل كبير على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء".
وبذلك تتضارب الأنباء حول مدة غياب نيمار عن الملاعب حيث تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن قرار أغلى لاعب بالعالم إجراء جراحة تتطلب شهرين من العلاج ما يعني غيابه عن فريقه في مباراة الإياب المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في السادس من مارس القادم، ويعوّل النادي الباريسي على تألق نجمه البرازيلي في هذه المباراة لتعويض الخسارة 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.
وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في مختلف المسابقات.
-
07:41قاض عربي يتسلّم ملف قضية فساد نتنياهو
28 فيفري 2018
-
07:27إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018
-
07:17ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018
-
07:09إصابة 11 شخصا بعد فتح طرد مشبوه في قاعدة عسكرية أمريكية
28 فيفري 2018
-
00:32نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018
-
00:20حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018
-
23:57منظّمات وطنية تدين التمرّد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
23:25مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية
27 فيفري 2018
-
23:02بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
27 فيفري 2018
-
-
22:22تطاوين الشمالية: هذه حقيقة سرقة ادوية مخدرة من مستوصف "برورمت"
27 فيفري 2018
-
21:58الشيخ الزيتوني عبد العزيز القيزاني في ذمّة الله
27 فيفري 2018
-
21:37رابطة حقوق الانسان واحزاب يدينون التصرفات الصادرة عن سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
21:15الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي تقرر مواصلة حجب الأعداد والإضراب
27 فيفري 2018
-
20:58العمران: القبض على سارق المواطنين بمحطات النقل العمومي
27 فيفري 2018
-
20:43رئيس الحكومة يستقبل رئيس غينيا الاستوائية
27 فيفري 2018
-
-
20:11شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد كبيرا أو صغيرا
27 فيفري 2018
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-