ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة

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أكد المكتب الاعلامي لمستشفى مدينة المرج ( 100 كم شرق بنغازي الليبية ) وفاة سيدة بالإضافة لوصول ثلاث نساء أخريات إلى المستشفى جراء استخدامهن لمادة سامة بـالحناء.
وأوضح في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن الحالات الأربع وصلن للمستشفى الليلة الماضية فيما توفيت إحداهن اثناء وجودها بغرفة العناية ولا تزال الأخريات يتلقين العلاج ، مؤكدا أن الحالات الأربع تعرضن للتسمم بسبب مادة تستخدمها النساء في الحناء.
وليست الحالة الأولى التي تواجهها النساء في ليبيا بسبب إضافة مواد كيماوية خطرة لمادة الحناء، فقد أكدت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد توالي حالات مماثلة للعلاج فيما توفيت أخريات بذات السبب.
يذكر أن وزارة الصحة الليبية كانت حذرت في منشورات سابقة لها أن عدد المتوفيات بسبب التسمّم الناتج عن استخدام الحناء بلغ في شرق البلاد 58 حالة وفاة، و 103 حالات تسمم سجلت منذ العام 2011.
وفيما أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى تنظيم ورش عمل وحملات للتوعية من مخاطر تسمم الحناء من خلال إضافة مواد كيماوية عليها، كشفت جهات تابعة للحكومة خلال عام 2015م عن وجود أنواع من الحناء المضافة لها أصلا هذه المواد الكيماوية لتباع جاهزة بالأسواق، مرفقة بصور من منتج بعض هذه الأنواع في منشورات تحذيرية للمواطنين.
أكد المكتب الاعلامي لمستشفى مدينة المرج ( 100 كم شرق بنغازي الليبية ) وفاة سيدة بالإضافة لوصول ثلاث نساء أخريات إلى المستشفى جراء استخدامهن لمادة سامة بـالحناء.
وأوضح في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن الحالات الأربع وصلن للمستشفى الليلة الماضية فيما توفيت إحداهن اثناء وجودها بغرفة العناية ولا تزال الأخريات يتلقين العلاج ، مؤكدا أن الحالات الأربع تعرضن للتسمم بسبب مادة تستخدمها النساء في الحناء.
وليست الحالة الأولى التي تواجهها النساء في ليبيا بسبب إضافة مواد كيماوية خطرة لمادة الحناء، فقد أكدت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد توالي حالات مماثلة للعلاج فيما توفيت أخريات بذات السبب.
يذكر أن وزارة الصحة الليبية كانت حذرت في منشورات سابقة لها أن عدد المتوفيات بسبب التسمّم الناتج عن استخدام الحناء بلغ في شرق البلاد 58 حالة وفاة، و 103 حالات تسمم سجلت منذ العام 2011.
وفيما أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى تنظيم ورش عمل وحملات للتوعية من مخاطر تسمم الحناء من خلال إضافة مواد كيماوية عليها، كشفت جهات تابعة للحكومة خلال عام 2015م عن وجود أنواع من الحناء المضافة لها أصلا هذه المواد الكيماوية لتباع جاهزة بالأسواق، مرفقة بصور من منتج بعض هذه الأنواع في منشورات تحذيرية للمواطنين.
-
07:54اليوم.. ناجم الغرسلي أمام القضاء العسكري
28 فيفري 2018
-
07:41قاض عربي يتسلّم ملف قضية فساد نتنياهو
28 فيفري 2018
-
07:27إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018
-
07:17ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018
-
07:09إصابة 11 شخصا بعد فتح طرد مشبوه في قاعدة عسكرية أمريكية
28 فيفري 2018
-
00:32نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018
-
00:20حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018
-
23:57منظّمات وطنية تدين التمرّد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
23:25مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية
27 فيفري 2018
-
23:02بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
27 فيفري 2018
-
-
22:22تطاوين الشمالية: هذه حقيقة سرقة ادوية مخدرة من مستوصف "برورمت"
27 فيفري 2018
-
21:58الشيخ الزيتوني عبد العزيز القيزاني في ذمّة الله
27 فيفري 2018
-
21:37رابطة حقوق الانسان واحزاب يدينون التصرفات الصادرة عن سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
21:15الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي تقرر مواصلة حجب الأعداد والإضراب
27 فيفري 2018
-
20:58العمران: القبض على سارق المواطنين بمحطات النقل العمومي
27 فيفري 2018
-
20:43رئيس الحكومة يستقبل رئيس غينيا الاستوائية
27 فيفري 2018
-
-
20:11شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد كبيرا أو صغيرا
27 فيفري 2018
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018