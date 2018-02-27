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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
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الأولى
ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018 | 07:17

أكد المكتب الاعلامي لمستشفى مدينة المرج ( 100 كم شرق بنغازي الليبية ) وفاة سيدة بالإضافة لوصول ثلاث نساء أخريات إلى المستشفى جراء استخدامهن لمادة سامة بـالحناء.

وأوضح في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن الحالات الأربع وصلن للمستشفى الليلة الماضية فيما توفيت إحداهن اثناء وجودها بغرفة العناية ولا تزال الأخريات يتلقين العلاج ، مؤكدا أن الحالات الأربع تعرضن للتسمم بسبب مادة تستخدمها النساء في الحناء.

وليست الحالة الأولى التي تواجهها النساء في ليبيا بسبب إضافة مواد كيماوية خطرة لمادة الحناء، فقد أكدت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد توالي حالات مماثلة للعلاج فيما توفيت أخريات بذات السبب.

يذكر أن وزارة الصحة الليبية كانت حذرت في منشورات سابقة لها أن عدد المتوفيات بسبب التسمّم الناتج عن استخدام الحناء بلغ في شرق البلاد 58 حالة وفاة، و 103 حالات تسمم سجلت منذ العام 2011.

وفيما أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى تنظيم ورش عمل وحملات للتوعية من مخاطر تسمم الحناء من خلال إضافة مواد كيماوية عليها، كشفت جهات تابعة للحكومة خلال عام 2015م عن وجود أنواع من الحناء المضافة لها أصلا هذه المواد الكيماوية لتباع جاهزة بالأسواق، مرفقة بصور من منتج بعض هذه الأنواع في منشورات تحذيرية للمواطنين.

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ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
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الأولى
ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018 | 07:17

أكد المكتب الاعلامي لمستشفى مدينة المرج ( 100 كم شرق بنغازي الليبية ) وفاة سيدة بالإضافة لوصول ثلاث نساء أخريات إلى المستشفى جراء استخدامهن لمادة سامة بـالحناء.

وأوضح في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن الحالات الأربع وصلن للمستشفى الليلة الماضية فيما توفيت إحداهن اثناء وجودها بغرفة العناية ولا تزال الأخريات يتلقين العلاج ، مؤكدا أن الحالات الأربع تعرضن للتسمم بسبب مادة تستخدمها النساء في الحناء.

وليست الحالة الأولى التي تواجهها النساء في ليبيا بسبب إضافة مواد كيماوية خطرة لمادة الحناء، فقد أكدت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد توالي حالات مماثلة للعلاج فيما توفيت أخريات بذات السبب.

يذكر أن وزارة الصحة الليبية كانت حذرت في منشورات سابقة لها أن عدد المتوفيات بسبب التسمّم الناتج عن استخدام الحناء بلغ في شرق البلاد 58 حالة وفاة، و 103 حالات تسمم سجلت منذ العام 2011.

وفيما أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى تنظيم ورش عمل وحملات للتوعية من مخاطر تسمم الحناء من خلال إضافة مواد كيماوية عليها، كشفت جهات تابعة للحكومة خلال عام 2015م عن وجود أنواع من الحناء المضافة لها أصلا هذه المواد الكيماوية لتباع جاهزة بالأسواق، مرفقة بصور من منتج بعض هذه الأنواع في منشورات تحذيرية للمواطنين.

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