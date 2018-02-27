إصابة 11 شخصا بعد فتح طرد مشبوه في قاعدة عسكرية أمريكية

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أعلن رجال الإنقاذ بمقاطعة أرلنغتون الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 11 شخصا، بعد فتح رسالة مشبوهة في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ضواحي واشنطن.
وكتب رجال الإنقاذ في تويتر أن "11 شخصا شعروا بالمرض بعد فتح رسالة في المبنى الإداري (للقاعدة)". وأضافوا، أن "3 مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة مستقرة".
وقال المتحدث باسم القاعدة، إن الموظفين داخل المبنى بدأوا يشعرون بالمرض بعد "فتح شخص ما رسالة".
وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية، أن الأعراض الأولية شملت تهيج الوجه والعين والجلد، وأن شخصا وأحدا بدأ ينزف من أنفه بعد فتح الرسالة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تجري هيئة التحقيقات الفدرالية التحقيق في ملابسات الحادث.
ومن غير الواضح من فتح الرسالة وما تحتوي عليه. ووفقا لرجال الإنقاذ، فإن طواقم المواد الخطرة يستعدون لدخول المبنى وفحص الرسالة.
أعلن رجال الإنقاذ بمقاطعة أرلنغتون الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 11 شخصا، بعد فتح رسالة مشبوهة في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ضواحي واشنطن.
وكتب رجال الإنقاذ في تويتر أن "11 شخصا شعروا بالمرض بعد فتح رسالة في المبنى الإداري (للقاعدة)". وأضافوا، أن "3 مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة مستقرة".
وقال المتحدث باسم القاعدة، إن الموظفين داخل المبنى بدأوا يشعرون بالمرض بعد "فتح شخص ما رسالة".
وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية، أن الأعراض الأولية شملت تهيج الوجه والعين والجلد، وأن شخصا وأحدا بدأ ينزف من أنفه بعد فتح الرسالة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تجري هيئة التحقيقات الفدرالية التحقيق في ملابسات الحادث.
ومن غير الواضح من فتح الرسالة وما تحتوي عليه. ووفقا لرجال الإنقاذ، فإن طواقم المواد الخطرة يستعدون لدخول المبنى وفحص الرسالة.
-
07:41قاض عربي يتسلّم ملف قضية فساد نتنياهو
28 فيفري 2018
-
07:27إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018
-
07:17ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018
-
07:09إصابة 11 شخصا بعد فتح طرد مشبوه في قاعدة عسكرية أمريكية
28 فيفري 2018
-
00:32نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018
-
00:20حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018
-
23:57منظّمات وطنية تدين التمرّد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
23:25مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية
27 فيفري 2018
-
23:02بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
27 فيفري 2018
-
-
22:22تطاوين الشمالية: هذه حقيقة سرقة ادوية مخدرة من مستوصف "برورمت"
27 فيفري 2018
-
21:58الشيخ الزيتوني عبد العزيز القيزاني في ذمّة الله
27 فيفري 2018
-
21:37رابطة حقوق الانسان واحزاب يدينون التصرفات الصادرة عن سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
21:15الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي تقرر مواصلة حجب الأعداد والإضراب
27 فيفري 2018
-
20:58العمران: القبض على سارق المواطنين بمحطات النقل العمومي
27 فيفري 2018
-
20:43رئيس الحكومة يستقبل رئيس غينيا الاستوائية
27 فيفري 2018
-
-
20:11شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد كبيرا أو صغيرا
27 فيفري 2018
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-