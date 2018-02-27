نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون

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قال الجيش النيجيري، الثلاثاء، إن جنود نيجيريا والكاميرون أنقذوا 1130 شخصا كانوا محتجزين لدى جماعة "بوكو حرام"، في شمال شرقي نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري أونيما نواتشوكو في بيان، إنه وفي عملية مشتركة أطلقت القوات سراح الرهائن من عدة قرى على طول حدود الدولتين الواقعتين غرب أفريقيا.
وأضاف نواتشوكو، أن الجنود قتلوا 35 متمردا خلال العملية واستعادوا كميات كبيرة من الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال 110 تلميذات اختطفتهن "بوكو حرام" قبل أسبوع من مدرستهن في بلدة دابتشي بولاية يوبي المجاورة في عداد المفقودات.
وتشكل "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما شنت الجماعة هجمات مماثلة في كل من دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.
وقتلت الجماعة المسلحة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2009، كما تسببت في فرار ما يقدر بـ2.5 مليون شخص من ديارهم.
قال الجيش النيجيري، الثلاثاء، إن جنود نيجيريا والكاميرون أنقذوا 1130 شخصا كانوا محتجزين لدى جماعة "بوكو حرام"، في شمال شرقي نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري أونيما نواتشوكو في بيان، إنه وفي عملية مشتركة أطلقت القوات سراح الرهائن من عدة قرى على طول حدود الدولتين الواقعتين غرب أفريقيا.
وأضاف نواتشوكو، أن الجنود قتلوا 35 متمردا خلال العملية واستعادوا كميات كبيرة من الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال 110 تلميذات اختطفتهن "بوكو حرام" قبل أسبوع من مدرستهن في بلدة دابتشي بولاية يوبي المجاورة في عداد المفقودات.
وتشكل "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما شنت الجماعة هجمات مماثلة في كل من دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.
وقتلت الجماعة المسلحة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2009، كما تسببت في فرار ما يقدر بـ2.5 مليون شخص من ديارهم.
-
07:54اليوم.. ناجم الغرسلي أمام القضاء العسكري
28 فيفري 2018
-
07:41قاض عربي يتسلّم ملف قضية فساد نتنياهو
28 فيفري 2018
-
07:27إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018
-
07:17ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018
-
07:09إصابة 11 شخصا بعد فتح طرد مشبوه في قاعدة عسكرية أمريكية
28 فيفري 2018
-
00:32نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018
-
00:20حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018
-
23:57منظّمات وطنية تدين التمرّد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
23:25مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية
27 فيفري 2018
-
23:02بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
27 فيفري 2018
-
-
22:22تطاوين الشمالية: هذه حقيقة سرقة ادوية مخدرة من مستوصف "برورمت"
27 فيفري 2018
-
21:58الشيخ الزيتوني عبد العزيز القيزاني في ذمّة الله
27 فيفري 2018
-
21:37رابطة حقوق الانسان واحزاب يدينون التصرفات الصادرة عن سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
21:15الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي تقرر مواصلة حجب الأعداد والإضراب
27 فيفري 2018
-
20:58العمران: القبض على سارق المواطنين بمحطات النقل العمومي
27 فيفري 2018
-
20:43رئيس الحكومة يستقبل رئيس غينيا الاستوائية
27 فيفري 2018
-
-
20:11شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد كبيرا أو صغيرا
27 فيفري 2018
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018