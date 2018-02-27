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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
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الأولى
نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018 | 00:32

قال الجيش النيجيري، الثلاثاء، إن جنود نيجيريا والكاميرون أنقذوا 1130 شخصا كانوا محتجزين لدى جماعة "بوكو حرام"، في شمال شرقي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري أونيما نواتشوكو في بيان، إنه وفي عملية مشتركة أطلقت القوات سراح الرهائن من عدة قرى على طول حدود الدولتين الواقعتين غرب أفريقيا.

وأضاف نواتشوكو، أن الجنود قتلوا 35 متمردا خلال العملية واستعادوا كميات كبيرة من الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال 110 تلميذات اختطفتهن "بوكو حرام" قبل أسبوع من مدرستهن في بلدة دابتشي بولاية يوبي المجاورة في عداد المفقودات.

وتشكل "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما شنت الجماعة هجمات مماثلة في كل من دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

وقتلت الجماعة المسلحة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2009، كما تسببت في فرار ما يقدر بـ2.5 مليون شخص من ديارهم.

المصدر: وكالات
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نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018 | 00:32

قال الجيش النيجيري، الثلاثاء، إن جنود نيجيريا والكاميرون أنقذوا 1130 شخصا كانوا محتجزين لدى جماعة "بوكو حرام"، في شمال شرقي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري أونيما نواتشوكو في بيان، إنه وفي عملية مشتركة أطلقت القوات سراح الرهائن من عدة قرى على طول حدود الدولتين الواقعتين غرب أفريقيا.

وأضاف نواتشوكو، أن الجنود قتلوا 35 متمردا خلال العملية واستعادوا كميات كبيرة من الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال 110 تلميذات اختطفتهن "بوكو حرام" قبل أسبوع من مدرستهن في بلدة دابتشي بولاية يوبي المجاورة في عداد المفقودات.

وتشكل "بوكو حرام" تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما شنت الجماعة هجمات مماثلة في كل من دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

وقتلت الجماعة المسلحة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2009، كما تسببت في فرار ما يقدر بـ2.5 مليون شخص من ديارهم.

المصدر: وكالات
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