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يوم الأربعاء 28 فيفري 2018
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حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
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السياسي
حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018 | 00:20

أعلن حزب قوى الرابع عشر من جانفي ، الثلاثاء 27  فيفيري 2018، عن مساندته لكل القائمات الانتخابية المترشحة عن حزب "نداء تونس" في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في السادس من ماي 2018.

وذكر الحزب في بلاغ اصدره ان قرار المساندة اتخذه رئيس الحزب وحيد ذياب بعد التشاور مع الهيئة السياسية للحزب ووعلى اثر لقائه بكل من المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قايد السبسي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان ،سفيان طوبال.

وارجع الحزب قرار المساندة الى "التوجه نحو تكوين قوة سياسية متمكنة فعلا من حكم تونس على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ".

من جهة اخرى جدد الحزب مطالبته باجراء تغيير وزاري شامل او جزئي لحكومة يوسف الشاهد نظرا "لان مصلحة تونس تقتضي ذلك"، وفق نص بلاغ .

 

وات
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السياسي
حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018 | 00:20

أعلن حزب قوى الرابع عشر من جانفي ، الثلاثاء 27  فيفيري 2018، عن مساندته لكل القائمات الانتخابية المترشحة عن حزب "نداء تونس" في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في السادس من ماي 2018.

وذكر الحزب في بلاغ اصدره ان قرار المساندة اتخذه رئيس الحزب وحيد ذياب بعد التشاور مع الهيئة السياسية للحزب ووعلى اثر لقائه بكل من المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قايد السبسي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان ،سفيان طوبال.

وارجع الحزب قرار المساندة الى "التوجه نحو تكوين قوة سياسية متمكنة فعلا من حكم تونس على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ".

من جهة اخرى جدد الحزب مطالبته باجراء تغيير وزاري شامل او جزئي لحكومة يوسف الشاهد نظرا "لان مصلحة تونس تقتضي ذلك"، وفق نص بلاغ .

 

وات
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