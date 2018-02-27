حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية

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أعلن حزب قوى الرابع عشر من جانفي ، الثلاثاء 27 فيفيري 2018، عن مساندته لكل القائمات الانتخابية المترشحة عن حزب "نداء تونس" في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في السادس من ماي 2018.
وذكر الحزب في بلاغ اصدره ان قرار المساندة اتخذه رئيس الحزب وحيد ذياب بعد التشاور مع الهيئة السياسية للحزب ووعلى اثر لقائه بكل من المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قايد السبسي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان ،سفيان طوبال.
وارجع الحزب قرار المساندة الى "التوجه نحو تكوين قوة سياسية متمكنة فعلا من حكم تونس على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ".
من جهة اخرى جدد الحزب مطالبته باجراء تغيير وزاري شامل او جزئي لحكومة يوسف الشاهد نظرا "لان مصلحة تونس تقتضي ذلك"، وفق نص بلاغ .
أعلن حزب قوى الرابع عشر من جانفي ، الثلاثاء 27 فيفيري 2018، عن مساندته لكل القائمات الانتخابية المترشحة عن حزب "نداء تونس" في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في السادس من ماي 2018.
وذكر الحزب في بلاغ اصدره ان قرار المساندة اتخذه رئيس الحزب وحيد ذياب بعد التشاور مع الهيئة السياسية للحزب ووعلى اثر لقائه بكل من المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قايد السبسي ورئيس كتلة الحزب في البرلمان ،سفيان طوبال.
وارجع الحزب قرار المساندة الى "التوجه نحو تكوين قوة سياسية متمكنة فعلا من حكم تونس على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ".
من جهة اخرى جدد الحزب مطالبته باجراء تغيير وزاري شامل او جزئي لحكومة يوسف الشاهد نظرا "لان مصلحة تونس تقتضي ذلك"، وفق نص بلاغ .
-
07:54اليوم.. ناجم الغرسلي أمام القضاء العسكري
28 فيفري 2018
-
07:41قاض عربي يتسلّم ملف قضية فساد نتنياهو
28 فيفري 2018
-
07:27إيمري: نيمار قد يشارك أمام ريال مدريد
28 فيفري 2018
-
07:17ليبيا: مادة سامة في الحناء تقتل 58 امرأة
28 فيفري 2018
-
07:09إصابة 11 شخصا بعد فتح طرد مشبوه في قاعدة عسكرية أمريكية
28 فيفري 2018
-
00:32نيجيريا: إنقاذ 1130 من رهائن "بوكو حرام" قرب الكاميرون
28 فيفري 2018
-
00:20حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" يساند قائمات "نداء تونس" في الانتخابات البلدية
28 فيفري 2018
-
23:57منظّمات وطنية تدين التمرّد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
23:25مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية
27 فيفري 2018
-
23:02بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح
27 فيفري 2018
-
-
22:22تطاوين الشمالية: هذه حقيقة سرقة ادوية مخدرة من مستوصف "برورمت"
27 فيفري 2018
-
21:58الشيخ الزيتوني عبد العزيز القيزاني في ذمّة الله
27 فيفري 2018
-
21:37رابطة حقوق الانسان واحزاب يدينون التصرفات الصادرة عن سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
21:15الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي تقرر مواصلة حجب الأعداد والإضراب
27 فيفري 2018
-
20:58العمران: القبض على سارق المواطنين بمحطات النقل العمومي
27 فيفري 2018
-
20:43رئيس الحكومة يستقبل رئيس غينيا الاستوائية
27 فيفري 2018
-
-
20:11شوقي الطبيب: يجب تفكيك منظومة الفساد، سواء كان الفساد كبيرا أو صغيرا
27 فيفري 2018
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018