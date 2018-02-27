اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين تمكنت يوم امس من الكشف عن شبكة مختصة في تزوير العملة التونسية وألقت القبض على 6 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة وحجزت لديهم أوراقا نقدية مزيفة من فئتي 10 و20 دينارا وآلة طباعة وجهاز إعلامية يستغلونها في عمليات التزوير.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بحجز الأوراق النقدية والمعدّات ومواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.