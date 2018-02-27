مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس

تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 117 عالميا الى الدور الثاني لدورة دبي بعد فوزه على البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الرابع عالميا 2-1 (4-6 و7-5 و6-4) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور الاول.

وسيلاقي الجزيري في الدور الثاني الهولندي روبن هاس المصنف 43 عالميا الذي ازاح من جهته في الدور الاول الفرنسي كانتين هاليس المصنف 115 عالميا بشوطين لواحد بواقع 7-5 و2-6 و6-4.

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