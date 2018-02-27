المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة

حصل اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني، مهاجم فريق الكرة بنادي الدحيل، على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، عن شهر فيفري2018 ، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم.

وكان يوسف المساكني لاعب الدحيل قد حصل على هذه الجائزة في سبتمبر 2017، ثم حصل النجم يوسف العربي عليها عن شهر أكتوبر، قبل أن يعود المساكني ويحصل عليها في نوفمبر 2017، وفي شهرجانفي 2018 حصل عليها يوغرطة حمرون لاعب السد، ثم حصل المساكني على لاعب الشهر مجددا لتكون المرة الثالثة له هذا الموسم.

وخلال فيفري، واصل المساكني تقديم مستوى مميز في المباريات الـ 4 التي خاضها فريقه، وسجل فيها 8 أهداف ولديه تمريرتين حاسمتين.

وساهم المساكني في فوز الدحيل خلال شهر فيفري على الأهلي 4ـ 0 في الأسبوع الخامس عشر، وعلى الغرافة 5ـ1 في الأسبوع السادس عشر، وعلى أم صلال 5ـ 0 في الأسبوع السابع عشر، وعلى الخور 4ـ 0 في الأسبوع الثامن عشر.