المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة

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حصل اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني، مهاجم فريق الكرة بنادي الدحيل، على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، عن شهر فيفري2018 ، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم.
وكان يوسف المساكني لاعب الدحيل قد حصل على هذه الجائزة في سبتمبر 2017، ثم حصل النجم يوسف العربي عليها عن شهر أكتوبر، قبل أن يعود المساكني ويحصل عليها في نوفمبر 2017، وفي شهرجانفي 2018 حصل عليها يوغرطة حمرون لاعب السد، ثم حصل المساكني على لاعب الشهر مجددا لتكون المرة الثالثة له هذا الموسم.
وخلال فيفري، واصل المساكني تقديم مستوى مميز في المباريات الـ 4 التي خاضها فريقه، وسجل فيها 8 أهداف ولديه تمريرتين حاسمتين.
وساهم المساكني في فوز الدحيل خلال شهر فيفري على الأهلي 4ـ 0 في الأسبوع الخامس عشر، وعلى الغرافة 5ـ1 في الأسبوع السادس عشر، وعلى أم صلال 5ـ 0 في الأسبوع السابع عشر، وعلى الخور 4ـ 0 في الأسبوع الثامن عشر.
حصل اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني، مهاجم فريق الكرة بنادي الدحيل، على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، عن شهر فيفري2018 ، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم.
وكان يوسف المساكني لاعب الدحيل قد حصل على هذه الجائزة في سبتمبر 2017، ثم حصل النجم يوسف العربي عليها عن شهر أكتوبر، قبل أن يعود المساكني ويحصل عليها في نوفمبر 2017، وفي شهرجانفي 2018 حصل عليها يوغرطة حمرون لاعب السد، ثم حصل المساكني على لاعب الشهر مجددا لتكون المرة الثالثة له هذا الموسم.
وخلال فيفري، واصل المساكني تقديم مستوى مميز في المباريات الـ 4 التي خاضها فريقه، وسجل فيها 8 أهداف ولديه تمريرتين حاسمتين.
وساهم المساكني في فوز الدحيل خلال شهر فيفري على الأهلي 4ـ 0 في الأسبوع الخامس عشر، وعلى الغرافة 5ـ1 في الأسبوع السادس عشر، وعلى أم صلال 5ـ 0 في الأسبوع السابع عشر، وعلى الخور 4ـ 0 في الأسبوع الثامن عشر.
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
-
16:00القضاء الأوروبي يصدم المغرب
27 فيفري 2018