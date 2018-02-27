تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الثلاثاء انها "أتمت كل الإجراءات المتعلقة بالمباراة الدولية الودية التي ستجمع المنتخب التونسي بالمنتخب البرتغالي يوم 28 ماي 2018 بمدينة لشبونة البرتغالية" وذلك في اطار تحضيرات منتخب نسور قرطاج لنهائيات مونديال روسيا من 14 جوان الى 15 جويلية 2018.

واضاف البلاغ " اشترطت الجامعة التونسية لكرة القدم ان يبث اللقاء في المباشر على الوطنية".

وكانت الجامعة اعلنت في وقت سابق " ان المنتخب التونسي سيلتقي نظيره الكوستاريكي وديا يوم 27 مارس المقبل انطلاقا من الثامنة ليلا بملعب "اليانز ريفيارا" بمدينة نيس الفرنسية.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض نهائيات كاس العالم روسيا 2018 ضمن المجموعة السابعة الى جانب منتخبات انقلترا وبلجيكيا وبنما.

وات