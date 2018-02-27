الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

عقد مكتب الرابطة المحترفة اكرة القدم عشية اليوم اجتماعا استثنائيا خصصه للاستماع الى مجموعة من لاعبي مستقبل قابس وجاره الملعب القابسي بعد احداث تبادل العنف في مباراة الدربي التي جمعت الفريقين يوم 17 فيفري الجاري، وبعد مشاهدة تلك الاحداث عبر الفيديو والاستماع الى اراء اللاعبين الذين لم ينكروا مشاركتهم في تلك الاحداث قرر مكتب الرابطة معاقبة 7 لاعبين بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار لكل لاعب وهؤلاء اللاعبون هم حليم الدراجي و نضال سعيد وصدام بن عزيزة من فريق "الجليزة"، و مالك لملوم وخلدون منصور وسامي هلال وعصام العودي من "الستيدة".

من جهة اخرى تم إيقاف مدرب مستقبل قابس محمود مرسي لمباراتين مع تغريمه بـ5 آلاف دينار للاحتجاجات المتكررة كما تقرر تسليط نفس العقوبة على كاتب عام الملعب القابسي طارق موسى للاحتجاجات كذلك.

اما في خصوص ملف حارس النادي الصفاقسي الهادي قعلول فقد تقرر عدم مؤاخذته بعد الاستماع إليه وذلك بسبب التقرير الأمني الذي أشار إلى أن الفاعل هو علي قعلول وليس الهادي قعلول وهو خطأ تضمنه التقرير الأمني.