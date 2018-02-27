الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس

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الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
عقد مكتب الرابطة المحترفة اكرة القدم عشية اليوم اجتماعا استثنائيا خصصه للاستماع الى مجموعة من لاعبي مستقبل قابس وجاره الملعب القابسي بعد احداث تبادل العنف في مباراة الدربي التي جمعت الفريقين يوم 17 فيفري الجاري، وبعد مشاهدة تلك الاحداث عبر الفيديو والاستماع الى اراء اللاعبين الذين لم ينكروا مشاركتهم في تلك الاحداث قرر مكتب الرابطة معاقبة 7 لاعبين بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار لكل لاعب وهؤلاء اللاعبون هم حليم الدراجي و نضال سعيد وصدام بن عزيزة من فريق "الجليزة"، و مالك لملوم وخلدون منصور وسامي هلال وعصام العودي من "الستيدة".
من جهة اخرى تم إيقاف مدرب مستقبل قابس محمود مرسي لمباراتين مع تغريمه بـ5 آلاف دينار للاحتجاجات المتكررة كما تقرر تسليط نفس العقوبة على كاتب عام الملعب القابسي طارق موسى للاحتجاجات كذلك.
اما في خصوص ملف حارس النادي الصفاقسي الهادي قعلول فقد تقرر عدم مؤاخذته بعد الاستماع إليه وذلك بسبب التقرير الأمني الذي أشار إلى أن الفاعل هو علي قعلول وليس الهادي قعلول وهو خطأ تضمنه التقرير الأمني.
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
عقد مكتب الرابطة المحترفة اكرة القدم عشية اليوم اجتماعا استثنائيا خصصه للاستماع الى مجموعة من لاعبي مستقبل قابس وجاره الملعب القابسي بعد احداث تبادل العنف في مباراة الدربي التي جمعت الفريقين يوم 17 فيفري الجاري، وبعد مشاهدة تلك الاحداث عبر الفيديو والاستماع الى اراء اللاعبين الذين لم ينكروا مشاركتهم في تلك الاحداث قرر مكتب الرابطة معاقبة 7 لاعبين بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار لكل لاعب وهؤلاء اللاعبون هم حليم الدراجي و نضال سعيد وصدام بن عزيزة من فريق "الجليزة"، و مالك لملوم وخلدون منصور وسامي هلال وعصام العودي من "الستيدة".
من جهة اخرى تم إيقاف مدرب مستقبل قابس محمود مرسي لمباراتين مع تغريمه بـ5 آلاف دينار للاحتجاجات المتكررة كما تقرر تسليط نفس العقوبة على كاتب عام الملعب القابسي طارق موسى للاحتجاجات كذلك.
اما في خصوص ملف حارس النادي الصفاقسي الهادي قعلول فقد تقرر عدم مؤاخذته بعد الاستماع إليه وذلك بسبب التقرير الأمني الذي أشار إلى أن الفاعل هو علي قعلول وليس الهادي قعلول وهو خطأ تضمنه التقرير الأمني.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018