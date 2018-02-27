اتفاق تونسي جزائري بشأن إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز المتّجه نحو إيطاليا

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أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور أنّ هناك "إتّفاق بين تونس والجزائر حول إمكانية التمديد في إستغلال جزء من أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا."
وأوضح قدّور، في تصريح صحفي على هامش الجلسة المغلقة لاجتماع اللجنة المشتركة التونسيّة الجزائريّة للطاقة، عقدت الثلاثاء بتونس، أنّ المفاوضات ستنطلق خلال شهر مارس 2018.
وانطلقت بعد مفاوضات بين تونس وإيطاليا، منذ بداية فيفري 2018، جولة جديدة من المفاوضات بخصوص إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز العابر للاراضي التونسية وتحديد صيغة تكفل مواصلة إستغلاله، علما وأنّ الإتفاقات، التّي تسمح باستغلال تونس لهذا الأنبوب، ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري على 400 كلم داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية الى سواحل الهوّارية شمالا ويمكن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور أنبوب الغاز الجزائري للاراضي التونسية بقيمة 473,8 مليون دينار خلال 2018 مقابل مداخيل بنحو 440 مليون دينار خلال 2017.
أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور أنّ هناك "إتّفاق بين تونس والجزائر حول إمكانية التمديد في إستغلال جزء من أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا."
وأوضح قدّور، في تصريح صحفي على هامش الجلسة المغلقة لاجتماع اللجنة المشتركة التونسيّة الجزائريّة للطاقة، عقدت الثلاثاء بتونس، أنّ المفاوضات ستنطلق خلال شهر مارس 2018.
وانطلقت بعد مفاوضات بين تونس وإيطاليا، منذ بداية فيفري 2018، جولة جديدة من المفاوضات بخصوص إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز العابر للاراضي التونسية وتحديد صيغة تكفل مواصلة إستغلاله، علما وأنّ الإتفاقات، التّي تسمح باستغلال تونس لهذا الأنبوب، ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري على 400 كلم داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية الى سواحل الهوّارية شمالا ويمكن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور أنبوب الغاز الجزائري للاراضي التونسية بقيمة 473,8 مليون دينار خلال 2018 مقابل مداخيل بنحو 440 مليون دينار خلال 2017.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018