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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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اتفاق تونسي جزائري بشأن إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز المتّجه نحو إيطاليا
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الأولى
اتفاق تونسي جزائري بشأن إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز المتّجه نحو إيطاليا
27 فيفري 2018 | 18:09

أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور أنّ هناك "إتّفاق بين تونس والجزائر حول إمكانية التمديد في إستغلال جزء من أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا."

 وأوضح قدّور، في تصريح صحفي على هامش الجلسة المغلقة لاجتماع اللجنة المشتركة التونسيّة الجزائريّة للطاقة، عقدت الثلاثاء بتونس، أنّ المفاوضات ستنطلق خلال شهر مارس 2018.

وانطلقت بعد مفاوضات بين تونس وإيطاليا، منذ بداية فيفري 2018، جولة جديدة من المفاوضات بخصوص إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز العابر للاراضي التونسية وتحديد صيغة تكفل مواصلة إستغلاله، علما وأنّ الإتفاقات، التّي تسمح باستغلال تونس لهذا الأنبوب، ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019.

   ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري على 400 كلم داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية الى سواحل الهوّارية شمالا ويمكن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

   وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور أنبوب الغاز الجزائري للاراضي التونسية بقيمة 473,8 مليون دينار خلال 2018 مقابل مداخيل بنحو 440 مليون دينار خلال 2017.

  

 

وات
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الأولى
اتفاق تونسي جزائري بشأن إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز المتّجه نحو إيطاليا
27 فيفري 2018 | 18:09

أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدّور أنّ هناك "إتّفاق بين تونس والجزائر حول إمكانية التمديد في إستغلال جزء من أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي التونسية نحو إيطاليا."

 وأوضح قدّور، في تصريح صحفي على هامش الجلسة المغلقة لاجتماع اللجنة المشتركة التونسيّة الجزائريّة للطاقة، عقدت الثلاثاء بتونس، أنّ المفاوضات ستنطلق خلال شهر مارس 2018.

وانطلقت بعد مفاوضات بين تونس وإيطاليا، منذ بداية فيفري 2018، جولة جديدة من المفاوضات بخصوص إمكانية التمديد في إستغلال أنبوب الغاز العابر للاراضي التونسية وتحديد صيغة تكفل مواصلة إستغلاله، علما وأنّ الإتفاقات، التّي تسمح باستغلال تونس لهذا الأنبوب، ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019.

   ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري على 400 كلم داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية الى سواحل الهوّارية شمالا ويمكن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

   وتتوقع الحكومة التونسية تحصيل عائدات من عبور أنبوب الغاز الجزائري للاراضي التونسية بقيمة 473,8 مليون دينار خلال 2018 مقابل مداخيل بنحو 440 مليون دينار خلال 2017.

  

 

وات
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