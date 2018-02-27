قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

نفذ اليوم أولياء الأطفال المصابين بمرض التوحد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بحضور المشرفين على أحد مراكز يعالج الأطفال قد رفع الأولياء عديد الشعارات منها تحسين وضعية أبنائهم والعمل على ادماجهم في المدارس العمومية ومراكز التكوين المهني وأيضا توفير مختصين لمساعدة لأولياء وكذلك إحداث مركز آخر لان المركز الحالي الوحيد بالولاية ولا يفي بالحاجة.