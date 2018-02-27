توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين

ربطت تقارير صحيفة، ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام، وكذلك مدرب الفريق الإنقليزي، ماوريسيو بوكيتينو، خلال الصيف المقبل.

وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ريال مدريد، حول بوصلته عن هاري كين، نحو البولوني روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، من أجل تدعيم صفوفه في الصيف المقبل.

وأضافت أن الريال قام بذلك بعدما واجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع كين، وحتى بوكيتينو، في ظل تمسك توتنهام بهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، حول أنظاره صوب ليفاندوفسكي الذي يحلم باللعب في ريال مدريد عقب 4 سنوات قضاها في الفريق البافاري.

ولفتت إلى أن ليفاندوفسكي، تعاقد مع وكيل جديد هو بيني زاهافي، من أجل مساعدته في الانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها أن فريق تشيلسي هو الآخر وجهة محتملة لليفاندوفسكي.

وكالات