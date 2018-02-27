مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة

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نفذت السلطات المصرية، امس الاثنين، حكم الإعدام بحق 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدتان، لإدانتهم بخطف وقتل طفلة بدلتا النيل.
وقال مصدر أمني بمصلحة السجون المصرية، إنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بشكل نهائي من قبل محكمة النقض، ضد 5 أشخاص بينهم سيدتان من عائلة واحدة لاتهامهم بخطف وقتل طفلة منذ عام 2013.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن إدارة السجون نفذت الحكم بعد تصديق الرئيس المصري عليه الأسبوع الماضي بسجن طنطا العمومي في محافظة الغربية.
وأشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام كان بحضور وكيل عن النائب العام، ومأمور وطبيب السجن، وتم إرسال جثث المتهمين للمشرحة، تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.
وأيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) في مارس 2017، حكما بإعدام المتهمين الخمسة بعد إدانتهم في اختطاف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وقتلها بعد طلب فدية.
كما نفذت مصلحة السجون حكما بالإعدام بحق متهم آخر في قضية أخرى، بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية.
ووفق القانون المصري فإنه إذا صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان إلى الرئيس بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.
نفذت السلطات المصرية، امس الاثنين، حكم الإعدام بحق 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدتان، لإدانتهم بخطف وقتل طفلة بدلتا النيل.
وقال مصدر أمني بمصلحة السجون المصرية، إنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بشكل نهائي من قبل محكمة النقض، ضد 5 أشخاص بينهم سيدتان من عائلة واحدة لاتهامهم بخطف وقتل طفلة منذ عام 2013.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن إدارة السجون نفذت الحكم بعد تصديق الرئيس المصري عليه الأسبوع الماضي بسجن طنطا العمومي في محافظة الغربية.
وأشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام كان بحضور وكيل عن النائب العام، ومأمور وطبيب السجن، وتم إرسال جثث المتهمين للمشرحة، تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.
وأيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) في مارس 2017، حكما بإعدام المتهمين الخمسة بعد إدانتهم في اختطاف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وقتلها بعد طلب فدية.
كما نفذت مصلحة السجون حكما بالإعدام بحق متهم آخر في قضية أخرى، بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية.
ووفق القانون المصري فإنه إذا صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان إلى الرئيس بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018