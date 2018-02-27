"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء جملة من التعديلات على نظام مسابقتي رابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي انطلاقا من الموسم المقبل 2018-2019.
وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن التاهل المباشر لمرحلة المجموعات برابطة أبطال أوروبا سيشمل 26 فريقا بينهم حامل لقب "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي.
وأضاف أن كل فريق يودع التصفيات المؤهلة لرابطة أبطال أوروبا سيحصل على فرصة ثانية بالدوري الأوروبي.
كما تتضمن التعديلات تأهل 17 فريقا مباشرة إلى مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حيث ستنتقل 10 فرق مباشرة من التصفيات النهائية لرابطة الأبطال والمرحلة الثالثة بالإضافة إلى 21 مقعدا في مسارين مختلفين (مسار رابطة الأبطال واليوروبا ليغ).
ولفت موقع (اليويفا) إلى أنه سوف تكون هناك جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لرابطة الأبطال ستلعب كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب أما في الدوري الأوروبي فستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لن يكون هناك أي تغيير في الشكل الحالي لمرحلة المجموعات وما بعدها في البطولتين لكن سيكون هناك تقسيم لمواعيد انطلاق المباريات، لتقام الساعة 17:55 و20:00 (بتوقيت غرينتش).
وتضم المقاعد المؤهلة مباشرة لرابطة الأبطال حامل اللقب والفائز بالدوري الأوروبي وأصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبطولات الإسبانية والألمانية والإنقليزية والإيطالية وأول فريقين بالبطولة الفرنسية والروسية وأبطال البطولات المصنفة من المرتبة السابعة الى العاشرة (البرتغال، أوكرانيا، بلجيكا، تركيا).
وإذا تأهل حامل لقب رابطة الأبطال لمرحلة المجموعات عن طريق بطولته المحلية سيتم استبداله بحامل لقب البطولة المصنفة في المرتبة 11 (جمهورية التشيك).
كذلك إذا تأهل حامل لقب الدوري الأوروبي الى دور المجموعات برابطة الأبطال عن طريق بطولته المحلية سيحل مكانه صاحب المركز الثالث من البطولة المصنفة في المرتبة الخامسة (فرنسا).
أما في بطولة الدوري الأوروبي فسيتأهل 17 ناديا بشكل مباشر وهم فريقان من البطولات المصنفة في المرتبة الأولى إلى الخامسة (إسبانيا وألمانيا وإنقلترا وإيطاليا وفرنسا) إضافة إلى فريق واحد من البطولات المصنفة في المرتبة 6 إلى 12 (روسيا والبرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا والتشيك وسويسرا).
كما ستنضم عشرة أندية أيضا لمرحلة المجموعات مباشرة قادمة من التصفيات المؤهلة برابطة الأبطال.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء جملة من التعديلات على نظام مسابقتي رابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي انطلاقا من الموسم المقبل 2018-2019.
وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن التاهل المباشر لمرحلة المجموعات برابطة أبطال أوروبا سيشمل 26 فريقا بينهم حامل لقب "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي.
وأضاف أن كل فريق يودع التصفيات المؤهلة لرابطة أبطال أوروبا سيحصل على فرصة ثانية بالدوري الأوروبي.
كما تتضمن التعديلات تأهل 17 فريقا مباشرة إلى مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حيث ستنتقل 10 فرق مباشرة من التصفيات النهائية لرابطة الأبطال والمرحلة الثالثة بالإضافة إلى 21 مقعدا في مسارين مختلفين (مسار رابطة الأبطال واليوروبا ليغ).
ولفت موقع (اليويفا) إلى أنه سوف تكون هناك جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لرابطة الأبطال ستلعب كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب أما في الدوري الأوروبي فستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لن يكون هناك أي تغيير في الشكل الحالي لمرحلة المجموعات وما بعدها في البطولتين لكن سيكون هناك تقسيم لمواعيد انطلاق المباريات، لتقام الساعة 17:55 و20:00 (بتوقيت غرينتش).
وتضم المقاعد المؤهلة مباشرة لرابطة الأبطال حامل اللقب والفائز بالدوري الأوروبي وأصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبطولات الإسبانية والألمانية والإنقليزية والإيطالية وأول فريقين بالبطولة الفرنسية والروسية وأبطال البطولات المصنفة من المرتبة السابعة الى العاشرة (البرتغال، أوكرانيا، بلجيكا، تركيا).
وإذا تأهل حامل لقب رابطة الأبطال لمرحلة المجموعات عن طريق بطولته المحلية سيتم استبداله بحامل لقب البطولة المصنفة في المرتبة 11 (جمهورية التشيك).
كذلك إذا تأهل حامل لقب الدوري الأوروبي الى دور المجموعات برابطة الأبطال عن طريق بطولته المحلية سيحل مكانه صاحب المركز الثالث من البطولة المصنفة في المرتبة الخامسة (فرنسا).
أما في بطولة الدوري الأوروبي فسيتأهل 17 ناديا بشكل مباشر وهم فريقان من البطولات المصنفة في المرتبة الأولى إلى الخامسة (إسبانيا وألمانيا وإنقلترا وإيطاليا وفرنسا) إضافة إلى فريق واحد من البطولات المصنفة في المرتبة 6 إلى 12 (روسيا والبرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا والتشيك وسويسرا).
كما ستنضم عشرة أندية أيضا لمرحلة المجموعات مباشرة قادمة من التصفيات المؤهلة برابطة الأبطال.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
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19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
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19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
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19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
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16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
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