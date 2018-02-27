"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء جملة من التعديلات على نظام مسابقتي رابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي انطلاقا من الموسم المقبل 2018-2019.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن التاهل المباشر لمرحلة المجموعات برابطة أبطال أوروبا سيشمل 26 فريقا بينهم حامل لقب "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي.

وأضاف أن كل فريق يودع التصفيات المؤهلة لرابطة أبطال أوروبا سيحصل على فرصة ثانية بالدوري الأوروبي.

كما تتضمن التعديلات تأهل 17 فريقا مباشرة إلى مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حيث ستنتقل 10 فرق مباشرة من التصفيات النهائية لرابطة الأبطال والمرحلة الثالثة بالإضافة إلى 21 مقعدا في مسارين مختلفين (مسار رابطة الأبطال واليوروبا ليغ).

ولفت موقع (اليويفا) إلى أنه سوف تكون هناك جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لرابطة الأبطال ستلعب كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب أما في الدوري الأوروبي فستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لن يكون هناك أي تغيير في الشكل الحالي لمرحلة المجموعات وما بعدها في البطولتين لكن سيكون هناك تقسيم لمواعيد انطلاق المباريات، لتقام الساعة 17:55 و20:00 (بتوقيت غرينتش).

وتضم المقاعد المؤهلة مباشرة لرابطة الأبطال حامل اللقب والفائز بالدوري الأوروبي وأصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبطولات الإسبانية والألمانية والإنقليزية والإيطالية وأول فريقين بالبطولة الفرنسية والروسية وأبطال البطولات المصنفة من المرتبة السابعة الى العاشرة (البرتغال، أوكرانيا، بلجيكا، تركيا).

وإذا تأهل حامل لقب رابطة الأبطال لمرحلة المجموعات عن طريق بطولته المحلية سيتم استبداله بحامل لقب البطولة المصنفة في المرتبة 11 (جمهورية التشيك).

كذلك إذا تأهل حامل لقب الدوري الأوروبي الى دور المجموعات برابطة الأبطال عن طريق بطولته المحلية سيحل مكانه صاحب المركز الثالث من البطولة المصنفة في المرتبة الخامسة (فرنسا).

أما في بطولة الدوري الأوروبي فسيتأهل 17 ناديا بشكل مباشر وهم فريقان من البطولات المصنفة في المرتبة الأولى إلى الخامسة (إسبانيا وألمانيا وإنقلترا وإيطاليا وفرنسا) إضافة إلى فريق واحد من البطولات المصنفة في المرتبة 6 إلى 12 (روسيا والبرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا والتشيك وسويسرا).

كما ستنضم عشرة أندية أيضا لمرحلة المجموعات مباشرة قادمة من التصفيات المؤهلة برابطة الأبطال.