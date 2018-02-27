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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
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السياسي
نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018 | 17:18

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

أستنكر حزب نداء تونس في بيان له اليوم تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه أقصاء التجمعيين الذين تحمٌلوا مسؤوليات في نظام بن علي في الحزب والدولة من الأشراف على مكاتب الاقتراع وأعتبرته قرارا مخالفا للدستور وجاء في نص البيان ما يلي

"تلقت حركة نداء تونس بكل استنكار مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وان حركة نداء تونس إذ تستنكر مثل هذه الممارسات الاقصائية المتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا فإنها تعلن انها ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية مشددة على اعتبار أن حركة نداء تونس التي ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع" .

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السياسي
نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018 | 17:18

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب

أستنكر حزب نداء تونس في بيان له اليوم تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه أقصاء التجمعيين الذين تحمٌلوا مسؤوليات في نظام بن علي في الحزب والدولة من الأشراف على مكاتب الاقتراع وأعتبرته قرارا مخالفا للدستور وجاء في نص البيان ما يلي

"تلقت حركة نداء تونس بكل استنكار مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وان حركة نداء تونس إذ تستنكر مثل هذه الممارسات الاقصائية المتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا فإنها تعلن انها ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية مشددة على اعتبار أن حركة نداء تونس التي ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع" .

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بالفيديو.. الغرياني: عبير موسي تروّج للفكر الديكتاتوري القديم
26 فيفري 2018 السّاعة 22:03
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زيارة رسمية
26 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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