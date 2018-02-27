بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة

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أعلنت بعض المنظمات الوطنية والجمعيات عن تضامنها التام مع المحامين في ما حدث امس في محكمة بنعروس وضد كل من يحاول منعهم من أداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا"، منددة، في بيان مشترك صادر عنها اليوم الثلاثاء، بما وصفته من " خطورة هذه التصرفات الهمجية التي صدرت عن سلك مُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة" حسب نص البيان .
ودعت السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما آلت اليه ''الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس، مما انجر عنه تشويش على عمل القضاة''، مطالبة وزارة الداخلية بـ"التدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على مؤسسات الدولة''.
واعتبرت المنظمات أن هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة، وتزيد من ''تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا على السلم الاجتماعي في الوطن''.
وذكرت بضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، كما أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية".
هذا وشددت على ضرورة ''تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبتت ادانتهم و احترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري، مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ'' .
ووقعت على هذا البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريات في تونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
أعلنت بعض المنظمات الوطنية والجمعيات عن تضامنها التام مع المحامين في ما حدث امس في محكمة بنعروس وضد كل من يحاول منعهم من أداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا"، منددة، في بيان مشترك صادر عنها اليوم الثلاثاء، بما وصفته من " خطورة هذه التصرفات الهمجية التي صدرت عن سلك مُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة" حسب نص البيان .
ودعت السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما آلت اليه ''الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس، مما انجر عنه تشويش على عمل القضاة''، مطالبة وزارة الداخلية بـ"التدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على مؤسسات الدولة''.
واعتبرت المنظمات أن هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة، وتزيد من ''تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا على السلم الاجتماعي في الوطن''.
وذكرت بضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، كما أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية".
هذا وشددت على ضرورة ''تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبتت ادانتهم و احترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري، مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ'' .
ووقعت على هذا البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريات في تونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018