تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم امس الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين تونس العاصمة وولاية بنزرت والقبض على شخصين من أفراد الشبكة وحجزت لديهما 100 غرام من مخدّر الكوكايين تبلغ قيمتها المالية حوالي 40 ألف دينار و50 غراما من مخدّر "الماريخوانا" تبلغ قيمتها حوالي 3 آلاف دينار وقطعتين كبيرتي الحجم من مخدّر القنب الهندي "الزطلة".

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".