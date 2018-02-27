تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم امس الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين تونس العاصمة وولاية بنزرت والقبض على شخصين من أفراد الشبكة وحجزت لديهما 100 غرام من مخدّر الكوكايين تبلغ قيمتها المالية حوالي 40 ألف دينار و50 غراما من مخدّر "الماريخوانا" تبلغ قيمتها حوالي 3 آلاف دينار وقطعتين كبيرتي الحجم من مخدّر القنب الهندي "الزطلة".
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم امس الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين تونس العاصمة وولاية بنزرت والقبض على شخصين من أفراد الشبكة وحجزت لديهما 100 غرام من مخدّر الكوكايين تبلغ قيمتها المالية حوالي 40 ألف دينار و50 غراما من مخدّر "الماريخوانا" تبلغ قيمتها حوالي 3 آلاف دينار وقطعتين كبيرتي الحجم من مخدّر القنب الهندي "الزطلة".
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018