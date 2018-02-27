تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا‎

تطاوين – الشروق اون لاين – يثرب مشيري:

تمكنت دورية حدودية مشتركة للحرس والجيش الوطنيين، امس الاثنين، من حجز 4 طيور نعام محملة على متن سيارة خاصة يقودها شخص من معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين كان ينوي تهريبها الى ليببا، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين".

وحسب ذات المصدر، فقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض وايداع المحجوز لدى المصالح المعنية.