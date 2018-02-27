تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
تطاوين – الشروق اون لاين – يثرب مشيري:
تمكنت دورية حدودية مشتركة للحرس والجيش الوطنيين، امس الاثنين، من حجز 4 طيور نعام محملة على متن سيارة خاصة يقودها شخص من معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين كان ينوي تهريبها الى ليببا، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين".
وحسب ذات المصدر، فقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض وايداع المحجوز لدى المصالح المعنية.
تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
تطاوين – الشروق اون لاين – يثرب مشيري:
تمكنت دورية حدودية مشتركة للحرس والجيش الوطنيين، امس الاثنين، من حجز 4 طيور نعام محملة على متن سيارة خاصة يقودها شخص من معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين كان ينوي تهريبها الى ليببا، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين".
وحسب ذات المصدر، فقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض وايداع المحجوز لدى المصالح المعنية.
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
-
16:00القضاء الأوروبي يصدم المغرب
27 فيفري 2018
النوري الصلتونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....المزيد >>
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