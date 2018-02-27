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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا‎
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الأولى
تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا‎
27 فيفري 2018 | 16:39

تطاوين – الشروق اون لاين – يثرب مشيري:

تمكنت دورية حدودية  مشتركة للحرس والجيش الوطنيين، امس الاثنين، من حجز 4 طيور نعام محملة على متن سيارة خاصة يقودها شخص من معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين كان ينوي تهريبها الى ليببا، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين".

وحسب ذات المصدر، فقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض وايداع المحجوز لدى المصالح المعنية.

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الأولى
تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا‎
27 فيفري 2018 | 16:39

تطاوين – الشروق اون لاين – يثرب مشيري:

تمكنت دورية حدودية  مشتركة للحرس والجيش الوطنيين، امس الاثنين، من حجز 4 طيور نعام محملة على متن سيارة خاصة يقودها شخص من معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين كان ينوي تهريبها الى ليببا، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين".

وحسب ذات المصدر، فقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض وايداع المحجوز لدى المصالح المعنية.

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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎ سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رئيس الحكومة: اعفاء الشاذلي العياري من منصبه في محله عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في...
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