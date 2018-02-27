إيمري يحسم الجدل حول خضوع نيمار لعملية جراحية

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كشف أوناي إيمري، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن خضوع البرازيلي نيمار، لعملية جراحية.
ونفى المدرب الإسباني، تلك الأنباء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، قبل مواجهة مارسيليا، غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس فرنسا.
وكانت تقارير قد قالت إن البرازيلي سيخضع لعملية جراحية لعلاج الإصابة التي تعرض مؤخرا في المباراة ضد مارسيليا، وسيغيب بسبب هذه الجراحة عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.
وقال إيمري: "ليس صحيحا أن نيمار سيخضع لعملية جراحية، اليوم التقيت بالطبيب وأبلغني عن الحالة وتفاصيل الإصابة التي يعاني منها اللاعب، سنرى كيف يتطور قبل اتخاذ القرار، جنبا إلى جنب مع اللاعب نفسه، في هذه اللحظة، ليس أمامنا سوى الهدوء والانتظار لرؤية كيف ستتطور الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف: "اتخاذ قرار من هذا النوع (التدخل الجراحي) يتطلب الكثير من الصبر، والتحدث مع جميع الأطراف المعنية".
من ناحية أخرى لم يستبعد المدرب إمكانية تعافي البرازيلي، في الوقت المناسب للعب ضد ريال مدريد، رغم صعوبة ذلك.
وختم: "هو ليس قريبا من المشاركة، لكن لا يمكن استبعاد مشاركته تماما، هو متحمس ويريد اللعب، لكن الأمر سيعتمد على تحسن حالته، وفي حال عدم مشاركته لدينا بدائل أخرى".
كشف أوناي إيمري، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن خضوع البرازيلي نيمار، لعملية جراحية.
ونفى المدرب الإسباني، تلك الأنباء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، قبل مواجهة مارسيليا، غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس فرنسا.
وكانت تقارير قد قالت إن البرازيلي سيخضع لعملية جراحية لعلاج الإصابة التي تعرض مؤخرا في المباراة ضد مارسيليا، وسيغيب بسبب هذه الجراحة عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.
وقال إيمري: "ليس صحيحا أن نيمار سيخضع لعملية جراحية، اليوم التقيت بالطبيب وأبلغني عن الحالة وتفاصيل الإصابة التي يعاني منها اللاعب، سنرى كيف يتطور قبل اتخاذ القرار، جنبا إلى جنب مع اللاعب نفسه، في هذه اللحظة، ليس أمامنا سوى الهدوء والانتظار لرؤية كيف ستتطور الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف: "اتخاذ قرار من هذا النوع (التدخل الجراحي) يتطلب الكثير من الصبر، والتحدث مع جميع الأطراف المعنية".
من ناحية أخرى لم يستبعد المدرب إمكانية تعافي البرازيلي، في الوقت المناسب للعب ضد ريال مدريد، رغم صعوبة ذلك.
وختم: "هو ليس قريبا من المشاركة، لكن لا يمكن استبعاد مشاركته تماما، هو متحمس ويريد اللعب، لكن الأمر سيعتمد على تحسن حالته، وفي حال عدم مشاركته لدينا بدائل أخرى".
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
-
16:00القضاء الأوروبي يصدم المغرب
27 فيفري 2018