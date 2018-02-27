"حياتي في خطر".. الاخ غير الشقيق لزعيم كرويا الشمالية يبوح لصديقه قبيل وقوع الحادث

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ذكر مسؤول بالشرطة أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، بأن، كيم جونج نام، الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قد كشف لصديقه يوشو في ماليزيا بأن حياته في خطر قبل اغتياله بالسم بأشهر.
وقال المسؤول في شرطة التحقيق، وان أريزول نظام، نقلا عن التحقيقات مع، يوشو، صديق، كيم يونج نام، إن الأخير طلب سائقا لخوفه على حياته في ماليزيا.
وتابع، نظام، بأن، كيم، وصل إلى ماليزيا في السادس من فبراير العام الماضي، وأقله من المطار صديق صديقه ،يوشو، وطلب منه أن يأخذه إلى بعض الأماكن التي يريدها بعد أن أبلغ صديقه آنفا بأن حياته في خطر في زيارة سابقة لماليزيا.
ووجهت أصابع الاتهام إلى كل من الإندونيسية سيتي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونج، باشتراكهما في عملية قتله، حيث رشيا وجهه بمادة كيميائية( في -اكس) المحظورة من قبل الأمم المتحدة في مطار كوالالمبور في 13 فبراير العام الماضي.
وقال محامو الدفاع إن السيدتين المشتبه بهما باغتيال، نام، مأجورتان للقيام بمقالب كوميدية في الأسواق والمطارات ولم تعرفا بأنهما ستقومان بتسميم، كيم، وستواجهان عقوبة الإعدام إن ثبتت إدانتهما.
وصرحت محامية سيتي عائشة، أن المتهمة لا صلة لها بوقوع الحادثة، مشيرة إلى أن الذي دفعها لقتل كيم تحت إطار المقلب الكوميدي، هو مسؤول سياسي سابق في سفارة كوريا الشمالية في إندونيسيا، حسب سجلات وزارة الخارجية الإندونيسية.
ذكر مسؤول بالشرطة أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، بأن، كيم جونج نام، الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قد كشف لصديقه يوشو في ماليزيا بأن حياته في خطر قبل اغتياله بالسم بأشهر.
وقال المسؤول في شرطة التحقيق، وان أريزول نظام، نقلا عن التحقيقات مع، يوشو، صديق، كيم يونج نام، إن الأخير طلب سائقا لخوفه على حياته في ماليزيا.
وتابع، نظام، بأن، كيم، وصل إلى ماليزيا في السادس من فبراير العام الماضي، وأقله من المطار صديق صديقه ،يوشو، وطلب منه أن يأخذه إلى بعض الأماكن التي يريدها بعد أن أبلغ صديقه آنفا بأن حياته في خطر في زيارة سابقة لماليزيا.
ووجهت أصابع الاتهام إلى كل من الإندونيسية سيتي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونج، باشتراكهما في عملية قتله، حيث رشيا وجهه بمادة كيميائية( في -اكس) المحظورة من قبل الأمم المتحدة في مطار كوالالمبور في 13 فبراير العام الماضي.
وقال محامو الدفاع إن السيدتين المشتبه بهما باغتيال، نام، مأجورتان للقيام بمقالب كوميدية في الأسواق والمطارات ولم تعرفا بأنهما ستقومان بتسميم، كيم، وستواجهان عقوبة الإعدام إن ثبتت إدانتهما.
وصرحت محامية سيتي عائشة، أن المتهمة لا صلة لها بوقوع الحادثة، مشيرة إلى أن الذي دفعها لقتل كيم تحت إطار المقلب الكوميدي، هو مسؤول سياسي سابق في سفارة كوريا الشمالية في إندونيسيا، حسب سجلات وزارة الخارجية الإندونيسية.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018