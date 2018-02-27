بعثة اقتصادية تونسية متنقلة إلى كل من سنغافورة وماليزيا وتايلندا

-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
شرعت بعثة اقتصادية متنقلة متعددة الاختصاصات، منذ امس الاثنين، في جولة هي الاولى من نوعها إلى كل من سنغافورة وماليزيا وتايلندا، بهدف بحث سبل تحقيق التوازن في المبادلات التجارية مع هذه البلدان والبحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتوجات التونسية وجلب الاستثمار والترويج للوجهة السياحية التونسية.
وتندرج هذه البعثة، التي تتواصل حتى 3 مارس 2018، في إطار مساعي تونس الهادفة إلى الانفتاح على أسواق جديدة لتصدير المنتوج التونسي والترويج للوجهة الاستثمارية والسياحية التونسية في هذه المنطقة التي تتميز بدينامكية اقتصادية وإمكانيات استثمارية كبيرة، ونمو اقتصادي يناهز 5,4 بالمائة، سنويا، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء. وتتكون البعثة، خاصة من مجموعة من رجال الأعمال الناشطين في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والأسمدة الكيمياوية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات المواد الغذائية والمنتجات العضوية والأثاث الى جانب ممثلين عن الهياكل الرسمية التونسية والمنظمات الاقتصادية الوطنية.
وينتظر أن يجري أعضاء البعثة، التي يرأسها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، سلسلة من اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين سامين بوزارات الشؤون الخارجية للبلدان الآسيوية الثلاثة وبالمنظمات المعنية بالملفات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم بالبلدان المذكورة.
يذكر أنّ هذه البعثة الاقتصادية التونسية، إلى البلدان الآسيوية الثلاثة ستليها بعثات مماثلة سعيا لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما اوضحه نفس المصدر.
شرعت بعثة اقتصادية متنقلة متعددة الاختصاصات، منذ امس الاثنين، في جولة هي الاولى من نوعها إلى كل من سنغافورة وماليزيا وتايلندا، بهدف بحث سبل تحقيق التوازن في المبادلات التجارية مع هذه البلدان والبحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتوجات التونسية وجلب الاستثمار والترويج للوجهة السياحية التونسية.
وتندرج هذه البعثة، التي تتواصل حتى 3 مارس 2018، في إطار مساعي تونس الهادفة إلى الانفتاح على أسواق جديدة لتصدير المنتوج التونسي والترويج للوجهة الاستثمارية والسياحية التونسية في هذه المنطقة التي تتميز بدينامكية اقتصادية وإمكانيات استثمارية كبيرة، ونمو اقتصادي يناهز 5,4 بالمائة، سنويا، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء. وتتكون البعثة، خاصة من مجموعة من رجال الأعمال الناشطين في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والأسمدة الكيمياوية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات المواد الغذائية والمنتجات العضوية والأثاث الى جانب ممثلين عن الهياكل الرسمية التونسية والمنظمات الاقتصادية الوطنية.
وينتظر أن يجري أعضاء البعثة، التي يرأسها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، سلسلة من اللقاءات والمحادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين سامين بوزارات الشؤون الخارجية للبلدان الآسيوية الثلاثة وبالمنظمات المعنية بالملفات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم بالبلدان المذكورة.
يذكر أنّ هذه البعثة الاقتصادية التونسية، إلى البلدان الآسيوية الثلاثة ستليها بعثات مماثلة سعيا لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما اوضحه نفس المصدر.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018