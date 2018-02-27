فوائد عناق الأشجار

ثبت علميا أن عناق الأشجار مفيد لأنه يٌسهم في امتصاص الطاقة الموجودة بها، شأنه شأن عناق الأصدقاء وأفراد العائلة.

كما أثبت ماثيو سيلفرستون في كتابه 'مبهور بالعلم' وبالاعتماد على مئات الدراسات العلمية أن العلاج بواسطة الاستجمام في الغابات يمكن أن يشفي العديد من المشكل الصحية بما في ذلك الأمراض العقلية.

وقد اعترفت اليابان بهذا العلاج رسمياً والذي يتمثل في إعادة شحن الطاقة عن طريق عناق الأشجار والذي يساهم في امتصاص الطاقة منها، أو كما يطلق عليه اليابانيون أخذ حمام الغابات.

وأصبح العلاج بواسطة الاستجمام في الغابات علاجاً رسمياً لأنه أثبت فاعليته في تحسين مستوى التركيز والتحكم في وقت رد الفعل وتخفيف الصداع والحد من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، كما أنه يسهم في مقاومة الإحساس بالكآبة.

وقالت مديرة مركز رعاية الطاقة في إمبورغ' الكائنة في مقاطعة لييج البلجيكية 'نشعر بالنشاط وبتحسن ملحوظ على المستوى الجسدي والعاطفي، وهذا يؤدي إلى تعزيز وظائف المناعة'، مضيفة أن هذا العلاج يساعد على تعديل المزاج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، ناهيك عن أنه فعال في مقاومة الشيخوخة المبكرة التي تصيب الخلايا، كما يمكن لمعانقة الأشجار أيضاً أن تساعد الأطفال على التركيز إلى جانب العديد من الانعكاسات المفيدة الأخرى.