فوائد عناق الأشجار

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ثبت علميا أن عناق الأشجار مفيد لأنه يٌسهم في امتصاص الطاقة الموجودة بها، شأنه شأن عناق الأصدقاء وأفراد العائلة.
كما أثبت ماثيو سيلفرستون في كتابه 'مبهور بالعلم' وبالاعتماد على مئات الدراسات العلمية أن العلاج بواسطة الاستجمام في الغابات يمكن أن يشفي العديد من المشكل الصحية بما في ذلك الأمراض العقلية.
وقد اعترفت اليابان بهذا العلاج رسمياً والذي يتمثل في إعادة شحن الطاقة عن طريق عناق الأشجار والذي يساهم في امتصاص الطاقة منها، أو كما يطلق عليه اليابانيون أخذ حمام الغابات.
وأصبح العلاج بواسطة الاستجمام في الغابات علاجاً رسمياً لأنه أثبت فاعليته في تحسين مستوى التركيز والتحكم في وقت رد الفعل وتخفيف الصداع والحد من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، كما أنه يسهم في مقاومة الإحساس بالكآبة.
وقالت مديرة مركز رعاية الطاقة في إمبورغ' الكائنة في مقاطعة لييج البلجيكية 'نشعر بالنشاط وبتحسن ملحوظ على المستوى الجسدي والعاطفي، وهذا يؤدي إلى تعزيز وظائف المناعة'، مضيفة أن هذا العلاج يساعد على تعديل المزاج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، ناهيك عن أنه فعال في مقاومة الشيخوخة المبكرة التي تصيب الخلايا، كما يمكن لمعانقة الأشجار أيضاً أن تساعد الأطفال على التركيز إلى جانب العديد من الانعكاسات المفيدة الأخرى.
ثبت علميا أن عناق الأشجار مفيد لأنه يٌسهم في امتصاص الطاقة الموجودة بها، شأنه شأن عناق الأصدقاء وأفراد العائلة.
كما أثبت ماثيو سيلفرستون في كتابه 'مبهور بالعلم' وبالاعتماد على مئات الدراسات العلمية أن العلاج بواسطة الاستجمام في الغابات يمكن أن يشفي العديد من المشكل الصحية بما في ذلك الأمراض العقلية.
وقد اعترفت اليابان بهذا العلاج رسمياً والذي يتمثل في إعادة شحن الطاقة عن طريق عناق الأشجار والذي يساهم في امتصاص الطاقة منها، أو كما يطلق عليه اليابانيون أخذ حمام الغابات.
وأصبح العلاج بواسطة الاستجمام في الغابات علاجاً رسمياً لأنه أثبت فاعليته في تحسين مستوى التركيز والتحكم في وقت رد الفعل وتخفيف الصداع والحد من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، كما أنه يسهم في مقاومة الإحساس بالكآبة.
وقالت مديرة مركز رعاية الطاقة في إمبورغ' الكائنة في مقاطعة لييج البلجيكية 'نشعر بالنشاط وبتحسن ملحوظ على المستوى الجسدي والعاطفي، وهذا يؤدي إلى تعزيز وظائف المناعة'، مضيفة أن هذا العلاج يساعد على تعديل المزاج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، ناهيك عن أنه فعال في مقاومة الشيخوخة المبكرة التي تصيب الخلايا، كما يمكن لمعانقة الأشجار أيضاً أن تساعد الأطفال على التركيز إلى جانب العديد من الانعكاسات المفيدة الأخرى.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018