بحث سبل تنظيم الدورة الثانية للمنتدى التونسي الفرنسي بباريس

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تناول لقاء جمع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الثلاثاء بالعاصمة، بسفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دارفور، سبل تنظيم المنتدى التونسي الفرنسي بباريس بعد ان جرت دورته الاولى سنة 2017 بتونس.
وقال سفير فرنسا بتونس، أن الاهداف المرسومة للتعاون الثنائي التونسي الفرنسي، للسنوات القادمة، تتمثل خاصة في مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس ومواكبة مؤسسات بلده المتواجدة بعد بها او تلك الراغبة في الاستثمار في موقع تونس.
واهتم الجانبان في محادثتهما، ايضا، بفرص انجاز مشاريع التعاون الكبرى، التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين انجازها مشيرين الى ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي والنظر في الامكانيات المتاحة للشراكة التونسية الفرنسية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، اهمية نجاح تونس في الانتقال الاقتصادي مبرزين المجالات الواعدة التي يتعين النهوض بها مثل اقتصاد البحر والطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
يشار الى ان اللقاء جرى بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، ومدير "بيزنس فرانس" في تونس، اوليفيي برادي، الى جانب نائب رئيس منظمة الاعراف، حمادي الكعلي وعضو المكتب التنفيذي ورئيس غرفة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، قيس السلامي وعضو المكتب التنفيذي، سليم غربال.
تناول لقاء جمع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الثلاثاء بالعاصمة، بسفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دارفور، سبل تنظيم المنتدى التونسي الفرنسي بباريس بعد ان جرت دورته الاولى سنة 2017 بتونس.
وقال سفير فرنسا بتونس، أن الاهداف المرسومة للتعاون الثنائي التونسي الفرنسي، للسنوات القادمة، تتمثل خاصة في مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس ومواكبة مؤسسات بلده المتواجدة بعد بها او تلك الراغبة في الاستثمار في موقع تونس.
واهتم الجانبان في محادثتهما، ايضا، بفرص انجاز مشاريع التعاون الكبرى، التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين انجازها مشيرين الى ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي والنظر في الامكانيات المتاحة للشراكة التونسية الفرنسية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، اهمية نجاح تونس في الانتقال الاقتصادي مبرزين المجالات الواعدة التي يتعين النهوض بها مثل اقتصاد البحر والطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
يشار الى ان اللقاء جرى بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، ومدير "بيزنس فرانس" في تونس، اوليفيي برادي، الى جانب نائب رئيس منظمة الاعراف، حمادي الكعلي وعضو المكتب التنفيذي ورئيس غرفة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، قيس السلامي وعضو المكتب التنفيذي، سليم غربال.
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
-
16:00القضاء الأوروبي يصدم المغرب
27 فيفري 2018