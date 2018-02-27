بحث سبل تنظيم الدورة الثانية للمنتدى التونسي الفرنسي بباريس

تناول لقاء جمع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الثلاثاء بالعاصمة، بسفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دارفور، سبل تنظيم المنتدى التونسي الفرنسي بباريس بعد ان جرت دورته الاولى سنة 2017 بتونس.

وقال سفير فرنسا بتونس، أن الاهداف المرسومة للتعاون الثنائي التونسي الفرنسي، للسنوات القادمة، تتمثل خاصة في مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس ومواكبة مؤسسات بلده المتواجدة بعد بها او تلك الراغبة في الاستثمار في موقع تونس.

واهتم الجانبان في محادثتهما، ايضا، بفرص انجاز مشاريع التعاون الكبرى، التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين انجازها مشيرين الى ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي والنظر في الامكانيات المتاحة للشراكة التونسية الفرنسية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، اهمية نجاح تونس في الانتقال الاقتصادي مبرزين المجالات الواعدة التي يتعين النهوض بها مثل اقتصاد البحر والطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

يشار الى ان اللقاء جرى بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، ومدير "بيزنس فرانس" في تونس، اوليفيي برادي، الى جانب نائب رئيس منظمة الاعراف، حمادي الكعلي وعضو المكتب التنفيذي ورئيس غرفة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، قيس السلامي وعضو المكتب التنفيذي، سليم غربال.