الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي تبحث خطة نضالية جديدة

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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس أشغال الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، للنظر في "وضع خطة نضالية جديدة أمام صمت وزارة التربية ورئاسة الحكومة ازاء مطالب الاساتذة وعدم تقديم اي مبادرات جديدة تتيح التوصل إلى اتفاق حول مجموعة الإشكاليات المطروحة"، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي.
وقال اليعقوبي في تصريح لـ(وات) قبيل انطلاق الهيئة الادارية إن "النقابة ستواصل مسار المفاوضات ومسار النضال لاتخاذ قرارات تصعيديه امام سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف"، مؤكدا ان أهم القرارات التي ستناقش خلال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي تتمثل بالخصوص في مواصلة حجب الأعداد وتنظيم تحركات احتجاجية جديدة أمام وزارة التربية ورئاسة الحكومة.
وذكر بأن مطالب نقابة الثانوي تتمثل بالخصوص في عدم سن أي إجراء من شانه المس من منظوريها خاصة في ما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد وضرورة الوصول بسن التقاعد لدى المدرسين الى 55 سنة على قاعدة مشقة المهنة وتحيين المنح الخصوصية للمدرسين ووضوح الرؤية في علاقة بتمويل التعليم العمومي وإرساء برنامج واضح قادر على إنقاذ المدرسة العمومية من الوضع المتردي الذي تشهده، وفق تقديره.
وأضاف أن الهيئة الإدارية ستنظر أيضا في الصعوبات التي تواجه المؤسسة التربوية العمومية ولاسيما المتعلقة بظروف العمل والبنية التحتية وتدهور ميزانيات اغلب المؤسسات التربوية فضلا عن البحث عن آليات جديدة من شانها أن تتصدى لكافة الإشكاليات التي باتت تمس من المربي ومن المؤسسة التعليمية العمومية.
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس أشغال الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، للنظر في "وضع خطة نضالية جديدة أمام صمت وزارة التربية ورئاسة الحكومة ازاء مطالب الاساتذة وعدم تقديم اي مبادرات جديدة تتيح التوصل إلى اتفاق حول مجموعة الإشكاليات المطروحة"، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي.
وقال اليعقوبي في تصريح لـ(وات) قبيل انطلاق الهيئة الادارية إن "النقابة ستواصل مسار المفاوضات ومسار النضال لاتخاذ قرارات تصعيديه امام سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف"، مؤكدا ان أهم القرارات التي ستناقش خلال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي تتمثل بالخصوص في مواصلة حجب الأعداد وتنظيم تحركات احتجاجية جديدة أمام وزارة التربية ورئاسة الحكومة.
وذكر بأن مطالب نقابة الثانوي تتمثل بالخصوص في عدم سن أي إجراء من شانه المس من منظوريها خاصة في ما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد وضرورة الوصول بسن التقاعد لدى المدرسين الى 55 سنة على قاعدة مشقة المهنة وتحيين المنح الخصوصية للمدرسين ووضوح الرؤية في علاقة بتمويل التعليم العمومي وإرساء برنامج واضح قادر على إنقاذ المدرسة العمومية من الوضع المتردي الذي تشهده، وفق تقديره.
وأضاف أن الهيئة الإدارية ستنظر أيضا في الصعوبات التي تواجه المؤسسة التربوية العمومية ولاسيما المتعلقة بظروف العمل والبنية التحتية وتدهور ميزانيات اغلب المؤسسات التربوية فضلا عن البحث عن آليات جديدة من شانها أن تتصدى لكافة الإشكاليات التي باتت تمس من المربي ومن المؤسسة التعليمية العمومية.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018