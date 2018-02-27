المحرزي يؤكد استعداد المحامين للدفاع عن المؤسسات الدستورية

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أفاد بيان للهيئة الوطنية للمحامين بتونس صادر اليوم الثلاثاء، على خلفية إقدام أعوان أمن على محاصرة مقر المحكمة الإبتدائية ببن عروس، بأن عميد المحامين، عامر المحرزي، "بلّغ وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة، استعداد المحامين بكافة تراب الجمهورية للدفاع عن المؤسسات الدستورية، في انتظار أن تتخذ الجهات ذات النظر ما يستوجب اتخاذه من تدابير".
كما جاء في البيان، أن عميد المحامين التقى بمكتب وكيل الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وذكرهم بضرورة الإضطلاع بدورهم في توفير الحماية اللازمة للمرفق العام القضائي عموما وحماية القضاة واستقلالية قراراتهم وسيادتها". وتحوّل أيضا رفقة عدد من أعضاء هيئة المحامين، إلى مقر المحكمة الإبتدائية ببعروس، للقاء لسان الدفاع وحثه على الإستبسال في ضمان علوية القانون وتكريس احترام ضمانات المحاكمة العادلة". وأشارت هيئة المحامين إلى أن العميد أوفد صباح الثلاثاء، عضو الهيئة، عمر خميلة، "لتقديم الدعم اللازم للسان الدفاع، ضمانا لمقومات المحاكمة العادلة والذي اتصل بوكيل الجمهورية للغرض".
وتأتي هذه التحركات لهيئة المحامين وعميدها، "إثر إقدام بعض أعوان الأمن على محاصرة مقر المحكمة الإبتدائية ببن عروس واقتحام باحاتها، نصرة لأمنيين ماثلين أمام مكتب التحقيق بالمحكمة المذكورة وما رافق ذلك من مظاهر عسكرة وترديد شعارات فيها اعتداء على دور لسان الدفاع الشريك الدستوري في إقامة العدل"، بحسب نص البيان.
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، دعت مساء الأحد، جميع الأمنيين، إلى "الإستنفار والحضور" صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف"، إثر القبض على "عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك.
أفاد بيان للهيئة الوطنية للمحامين بتونس صادر اليوم الثلاثاء، على خلفية إقدام أعوان أمن على محاصرة مقر المحكمة الإبتدائية ببن عروس، بأن عميد المحامين، عامر المحرزي، "بلّغ وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة، استعداد المحامين بكافة تراب الجمهورية للدفاع عن المؤسسات الدستورية، في انتظار أن تتخذ الجهات ذات النظر ما يستوجب اتخاذه من تدابير".
كما جاء في البيان، أن عميد المحامين التقى بمكتب وكيل الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وذكرهم بضرورة الإضطلاع بدورهم في توفير الحماية اللازمة للمرفق العام القضائي عموما وحماية القضاة واستقلالية قراراتهم وسيادتها". وتحوّل أيضا رفقة عدد من أعضاء هيئة المحامين، إلى مقر المحكمة الإبتدائية ببعروس، للقاء لسان الدفاع وحثه على الإستبسال في ضمان علوية القانون وتكريس احترام ضمانات المحاكمة العادلة". وأشارت هيئة المحامين إلى أن العميد أوفد صباح الثلاثاء، عضو الهيئة، عمر خميلة، "لتقديم الدعم اللازم للسان الدفاع، ضمانا لمقومات المحاكمة العادلة والذي اتصل بوكيل الجمهورية للغرض".
وتأتي هذه التحركات لهيئة المحامين وعميدها، "إثر إقدام بعض أعوان الأمن على محاصرة مقر المحكمة الإبتدائية ببن عروس واقتحام باحاتها، نصرة لأمنيين ماثلين أمام مكتب التحقيق بالمحكمة المذكورة وما رافق ذلك من مظاهر عسكرة وترديد شعارات فيها اعتداء على دور لسان الدفاع الشريك الدستوري في إقامة العدل"، بحسب نص البيان.
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، دعت مساء الأحد، جميع الأمنيين، إلى "الإستنفار والحضور" صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف"، إثر القبض على "عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018