العاصمة: إيقاف 03 أشخاص وحجز 147 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا

تمكّنت يوم 26 فيفري 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من ضبط شخصين أعمارهما بين 35 و45 سنة قاطنين بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت (من ذوي السوابق العدلية في مجال الإتجار بالمخدرات) على متن سيارة أجرة "لواج" وحجزت لديهما 147 قرصا من مخدر "سوبيتاكس" ومبلغا ماليا قدره 690 دينار. وبالتحرّي معهما إعترفا بأنهما تزودا بالمخدرات المحجوزة من شخص أصيل العاصمة (من ذوي السوابق العدلية في المخدرات ومروج)، تمّ نصب كمين له وإلقاء القبض عليه.

بمراجعة النيابة العمومية، تم الإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.