أريانة: ايقاف عنصر تكفيري متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكّنت يوم 26 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية أريانة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن الجهة مفتّش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالتّضامن من أجل تورّطه في قضيّة عدليّة موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وقد تمّ الاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.