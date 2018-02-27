كرة اليد: محمد المسعودي مدربا جديدا لاتحاد منزل تميم

الشروق اون لاين - منير الزوابي

اكد عبد الرحيم المنصوري رئيس اتحاد منزل تميم لـ"الشروق انلاين" ان الفريق تعاقد رسميا مع المدرب محمد المسعودي اللاعب السابق للإفريقي والمنتخب ومدرب وداد سمارة المغربي في الفترة السابقة، وسيخلف المسعودي المدرب حمادي بن علي الذي استقال من مهامه بعد مباراة جمّال وسيكون عليه اعداد الفريق جيدا لخوض مرحلة البلاي آوت والتي ستكون صعبة جدا على الاتحاد الذي يحتل المركز الاخير في الترتيب حاليا.فهل ينجح المسعودي بخبرته في الابقاء على اتحاد منزل تميم في القسم الاول؟