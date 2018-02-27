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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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كرة اليد: محمد المسعودي مدربا جديدا لاتحاد منزل تميم
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الرياضة
كرة اليد: محمد المسعودي مدربا جديدا لاتحاد منزل تميم
27 فيفري 2018 | 13:33

الشروق اون لاين - منير الزوابي

اكد عبد الرحيم المنصوري رئيس اتحاد منزل تميم  لـ"الشروق انلاين" ان الفريق تعاقد رسميا مع المدرب محمد المسعودي اللاعب السابق للإفريقي والمنتخب ومدرب وداد سمارة المغربي في الفترة السابقة، وسيخلف المسعودي المدرب حمادي بن علي الذي استقال من مهامه بعد مباراة جمّال وسيكون عليه اعداد الفريق جيدا لخوض مرحلة البلاي آوت والتي ستكون صعبة جدا على الاتحاد الذي يحتل المركز الاخير في الترتيب حاليا.فهل ينجح المسعودي بخبرته في الابقاء على اتحاد منزل تميم في القسم الاول؟

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الرياضة
كرة اليد: محمد المسعودي مدربا جديدا لاتحاد منزل تميم
27 فيفري 2018 | 13:33

الشروق اون لاين - منير الزوابي

اكد عبد الرحيم المنصوري رئيس اتحاد منزل تميم  لـ"الشروق انلاين" ان الفريق تعاقد رسميا مع المدرب محمد المسعودي اللاعب السابق للإفريقي والمنتخب ومدرب وداد سمارة المغربي في الفترة السابقة، وسيخلف المسعودي المدرب حمادي بن علي الذي استقال من مهامه بعد مباراة جمّال وسيكون عليه اعداد الفريق جيدا لخوض مرحلة البلاي آوت والتي ستكون صعبة جدا على الاتحاد الذي يحتل المركز الاخير في الترتيب حاليا.فهل ينجح المسعودي بخبرته في الابقاء على اتحاد منزل تميم في القسم الاول؟

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افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الثلاثاء انها "أتمت كل الإجراءات...
المزيد >>
الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018 السّاعة 18:22
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني: عقد مكتب الرابطة المحترفة اكرة القدم عشية اليوم اجتماعا استثنائيا خصصه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
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