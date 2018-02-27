المهرجان الدولي للقصور الصحرواية بتطاوين: عروض فرجوية افريقية وآسيوية

أعدت جمعية المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين برمجة ثريّة ومتنوعة لتأثيث الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، جمعت بين ألعاب الفروسية والأغاني البدوية الصحراوية والقراءات الشعرية والندوات ومعارض الصناعات التقليدية التي تزخر بها الجهة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات في الفروسية والرماية.

هذه التظاهرة الصحراوية العريقة التي توقد شمعتها التاسعة والثلاثين هذه السنة من 20 إلى 24 مارس المقبل، ستسجل مشاركة عديد الفرسان والفرق الأجنبية للفنون الشعبية بكل من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن وأندونيسيا والهند. وستفتتح بكرنفال استعراضي لمختلف الفرق المحلية والوطنية والدولية المشاركة، ستقدّم للوافدين على المهرجان عروضا فلكلورية متنوعة من التراث. وسيسبق هذا العرض الافتتاحي، تدشين معرض دولي للصناعات التقليدية بساحة الفنون بتطاوين.

وسيعيش جمهور المهرجان على مدى 5 أيام على إيقاعات الفنون الشعبية بعدد من المناطق بالجهة على غرار سهرة "الصوت" بقصر أولاد دباب يوم 21 مارس، بالإضافة إلى حفل للفنان الليبي عصام الطويل سيحتضنها ملعب نجيب الخطاب بتطاوين في اليوم نفسه وكذلك عرض "الزيارة" لسامي اللجمي في سهرة 24 مارس.

وتنتظم بالمناسبة، سباقات للخيول العربية الأصيلة وأخرى للمهاري ومسابقات في الرماية ستحتضنها الساحة الكبرى للمهرجان بتطاوين، بالإضافة إلى عروض للفروسية. كما سيتمّ ضمن سباق الخيل تنظيم معرض دولي لجمال الخيول العربية الأصيلة.

وسيبحث المهتمون في ندوة فكرية "صورة المقاومة في الشعر العربي المعاصر"، إلى جانب تنظيم مسامرات شعرية تحت عنوان "قصر الشعر الحر" سيحتضنها نزل "دقيانوس" بالجهة يوم 20 مارس، تتخللها مداخلات موسيقية. وضمن الندوات أيضا، سيبحث المشاركون في المهرجان في ندوة فكرية تحت عنوان "الموروث الثقافي في خدمة المجتمع والتنمية"، سبل استغلال الثقافة لتكون رافدا للتنمية بالجهة.