المهرجان الدولي للقصور الصحرواية بتطاوين: عروض فرجوية افريقية وآسيوية

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أعدت جمعية المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين برمجة ثريّة ومتنوعة لتأثيث الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، جمعت بين ألعاب الفروسية والأغاني البدوية الصحراوية والقراءات الشعرية والندوات ومعارض الصناعات التقليدية التي تزخر بها الجهة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات في الفروسية والرماية.
هذه التظاهرة الصحراوية العريقة التي توقد شمعتها التاسعة والثلاثين هذه السنة من 20 إلى 24 مارس المقبل، ستسجل مشاركة عديد الفرسان والفرق الأجنبية للفنون الشعبية بكل من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن وأندونيسيا والهند. وستفتتح بكرنفال استعراضي لمختلف الفرق المحلية والوطنية والدولية المشاركة، ستقدّم للوافدين على المهرجان عروضا فلكلورية متنوعة من التراث. وسيسبق هذا العرض الافتتاحي، تدشين معرض دولي للصناعات التقليدية بساحة الفنون بتطاوين.
وسيعيش جمهور المهرجان على مدى 5 أيام على إيقاعات الفنون الشعبية بعدد من المناطق بالجهة على غرار سهرة "الصوت" بقصر أولاد دباب يوم 21 مارس، بالإضافة إلى حفل للفنان الليبي عصام الطويل سيحتضنها ملعب نجيب الخطاب بتطاوين في اليوم نفسه وكذلك عرض "الزيارة" لسامي اللجمي في سهرة 24 مارس.
وتنتظم بالمناسبة، سباقات للخيول العربية الأصيلة وأخرى للمهاري ومسابقات في الرماية ستحتضنها الساحة الكبرى للمهرجان بتطاوين، بالإضافة إلى عروض للفروسية. كما سيتمّ ضمن سباق الخيل تنظيم معرض دولي لجمال الخيول العربية الأصيلة.
وسيبحث المهتمون في ندوة فكرية "صورة المقاومة في الشعر العربي المعاصر"، إلى جانب تنظيم مسامرات شعرية تحت عنوان "قصر الشعر الحر" سيحتضنها نزل "دقيانوس" بالجهة يوم 20 مارس، تتخللها مداخلات موسيقية. وضمن الندوات أيضا، سيبحث المشاركون في المهرجان في ندوة فكرية تحت عنوان "الموروث الثقافي في خدمة المجتمع والتنمية"، سبل استغلال الثقافة لتكون رافدا للتنمية بالجهة.
أعدت جمعية المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين برمجة ثريّة ومتنوعة لتأثيث الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، جمعت بين ألعاب الفروسية والأغاني البدوية الصحراوية والقراءات الشعرية والندوات ومعارض الصناعات التقليدية التي تزخر بها الجهة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات في الفروسية والرماية.
هذه التظاهرة الصحراوية العريقة التي توقد شمعتها التاسعة والثلاثين هذه السنة من 20 إلى 24 مارس المقبل، ستسجل مشاركة عديد الفرسان والفرق الأجنبية للفنون الشعبية بكل من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن وأندونيسيا والهند. وستفتتح بكرنفال استعراضي لمختلف الفرق المحلية والوطنية والدولية المشاركة، ستقدّم للوافدين على المهرجان عروضا فلكلورية متنوعة من التراث. وسيسبق هذا العرض الافتتاحي، تدشين معرض دولي للصناعات التقليدية بساحة الفنون بتطاوين.
وسيعيش جمهور المهرجان على مدى 5 أيام على إيقاعات الفنون الشعبية بعدد من المناطق بالجهة على غرار سهرة "الصوت" بقصر أولاد دباب يوم 21 مارس، بالإضافة إلى حفل للفنان الليبي عصام الطويل سيحتضنها ملعب نجيب الخطاب بتطاوين في اليوم نفسه وكذلك عرض "الزيارة" لسامي اللجمي في سهرة 24 مارس.
وتنتظم بالمناسبة، سباقات للخيول العربية الأصيلة وأخرى للمهاري ومسابقات في الرماية ستحتضنها الساحة الكبرى للمهرجان بتطاوين، بالإضافة إلى عروض للفروسية. كما سيتمّ ضمن سباق الخيل تنظيم معرض دولي لجمال الخيول العربية الأصيلة.
وسيبحث المهتمون في ندوة فكرية "صورة المقاومة في الشعر العربي المعاصر"، إلى جانب تنظيم مسامرات شعرية تحت عنوان "قصر الشعر الحر" سيحتضنها نزل "دقيانوس" بالجهة يوم 20 مارس، تتخللها مداخلات موسيقية. وضمن الندوات أيضا، سيبحث المشاركون في المهرجان في ندوة فكرية تحت عنوان "الموروث الثقافي في خدمة المجتمع والتنمية"، سبل استغلال الثقافة لتكون رافدا للتنمية بالجهة.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018