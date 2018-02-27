سيدي بوزيد: العثور على جثة كهل بمنزل عشيقته

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس

تم صباح اليوم العثور على جثة كهل يبلغ من العمر 48 سنة اصيل معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد داخل مسكن عشيقته حسب ما افاد به مصدر أمني.

وحسب ذات المصدر فان صاحبة المنزل هي التي قامت بالإتصال بأحد اقرباء الهالك وهو متزوج لديه ابناء وابلغته بانه فارق الحياة ليلة البارحة في ظروف غامضة.

هذا وتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بالسبالة بعد اعلام السلط الامنية التي تولت فتح بحث في الغرض و نقل جثة الهالك الى الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة.