سيدي بوزيد: العثور على جثة كهل بمنزل عشيقته

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس
تم صباح اليوم العثور على جثة كهل يبلغ من العمر 48 سنة اصيل معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد داخل مسكن عشيقته حسب ما افاد به مصدر أمني.
وحسب ذات المصدر فان صاحبة المنزل هي التي قامت بالإتصال بأحد اقرباء الهالك وهو متزوج لديه ابناء وابلغته بانه فارق الحياة ليلة البارحة في ظروف غامضة.
هذا وتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بالسبالة بعد اعلام السلط الامنية التي تولت فتح بحث في الغرض و نقل جثة الهالك الى الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس
تم صباح اليوم العثور على جثة كهل يبلغ من العمر 48 سنة اصيل معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد داخل مسكن عشيقته حسب ما افاد به مصدر أمني.
وحسب ذات المصدر فان صاحبة المنزل هي التي قامت بالإتصال بأحد اقرباء الهالك وهو متزوج لديه ابناء وابلغته بانه فارق الحياة ليلة البارحة في ظروف غامضة.
هذا وتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بالسبالة بعد اعلام السلط الامنية التي تولت فتح بحث في الغرض و نقل جثة الهالك الى الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018