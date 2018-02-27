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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
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شروق الجهات
لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
27 فيفري 2018 | 13:02

مكتب الشروق- بنزرت – إيمان عبد الستار

لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح  بمقر مندوبية التربية بولاية بنزرت. حيث رفعوا عديد الشعارات المطالبة بالانتداب بصفة أستاذ رافضين ما أسموه سياسة التراجع من قبل الوزير الحالي عن تعهداته التي صرح بها تحت قبة مجلس النواب.

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لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
27 فيفري 2018 | 13:02

مكتب الشروق- بنزرت – إيمان عبد الستار

لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح  بمقر مندوبية التربية بولاية بنزرت. حيث رفعوا عديد الشعارات المطالبة بالانتداب بصفة أستاذ رافضين ما أسموه سياسة التراجع من قبل الوزير الحالي عن تعهداته التي صرح بها تحت قبة مجلس النواب.

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تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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