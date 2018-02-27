لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام

مكتب الشروق- بنزرت – إيمان عبد الستار

لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح بمقر مندوبية التربية بولاية بنزرت. حيث رفعوا عديد الشعارات المطالبة بالانتداب بصفة أستاذ رافضين ما أسموه سياسة التراجع من قبل الوزير الحالي عن تعهداته التي صرح بها تحت قبة مجلس النواب.