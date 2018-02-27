لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
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19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
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19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
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19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
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18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
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18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
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18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
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18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
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18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
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17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
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17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
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17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
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16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
النوري الصلتونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....المزيد >>
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لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
مكتب الشروق- بنزرت – إيمان عبد الستار
لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح بمقر مندوبية التربية بولاية بنزرت. حيث رفعوا عديد الشعارات المطالبة بالانتداب بصفة أستاذ رافضين ما أسموه سياسة التراجع من قبل الوزير الحالي عن تعهداته التي صرح بها تحت قبة مجلس النواب.
غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018 السّاعة 19:55
مكتب قفصة- الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني: سيشرف غدا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل...المزيد >>
قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018 السّاعة 17:58
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: نفذ اليوم أولياء الأطفال المصابين بمرض التوحد وقفة احتجاجية...المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
27 فيفري 2018 السّاعة 13:02
لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح ...المزيد >>
القيروان: يوم مفتوح موجه للطلبة لتقصي الامراض السارية
27 فيفري 2018 السّاعة 12:58
نظمت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتنسيق مع مجمع الصحة الاساسية احمد القروي صباح اليوم الثلاثاء 27...المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
مكتب الشروق- بنزرت – إيمان عبد الستار
لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح بمقر مندوبية التربية بولاية بنزرت. حيث رفعوا عديد الشعارات المطالبة بالانتداب بصفة أستاذ رافضين ما أسموه سياسة التراجع من قبل الوزير الحالي عن تعهداته التي صرح بها تحت قبة مجلس النواب.
غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018 السّاعة 19:55
مكتب قفصة- الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني: سيشرف غدا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل...المزيد >>
قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018 السّاعة 17:58
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: نفذ اليوم أولياء الأطفال المصابين بمرض التوحد وقفة احتجاجية...المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي: الناجحون في"الكاباس" يواصلون الاعتصام
27 فيفري 2018 السّاعة 13:02
لليوم الثاني على التوالي يواصلو الناجحون في مناظرة "الكاباس" بولاية بنزرت بعنوان سنة 2017 اعتصامهم المفتوح ...المزيد >>
القيروان: يوم مفتوح موجه للطلبة لتقصي الامراض السارية
27 فيفري 2018 السّاعة 12:58
نظمت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتنسيق مع مجمع الصحة الاساسية احمد القروي صباح اليوم الثلاثاء 27...المزيد >>
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
النوري الصلتونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....المزيد >>
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