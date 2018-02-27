النادي البنزرتي: "الفيفا" تقرر خصم 6 نقاط من رصيد الفريق في البطولة

اعلن النادي البنزرتي على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" امر، في مراسلة امس الاثنين، الجامعة التونسية لكرة القدم بخصم 6 نقاط من رصيد النادي البنزرتي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها اللاعب السابق لنادي عاصمة الجلاء النيجيري ابوبكر اليو.

واشار النادي البنزرتي على صفحته الرسمية ان اتصالات جارية حاليا مع اللاعب ومحاميه من اجل ايجاد حل لهذا المشكل واغلاق الملف نهائيا.

وتوجه النادي بنداء الى احبائه والمسؤولين الجهويين ومسيريه السابقين من اجل مساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة.