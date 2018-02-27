فريق جديد لإدارة مدينة العلوم بتونس

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم الثلاثاء انه تم تكليف درة غربال بمهام مديرة عامة لمدينة العلوم بتونس وعمار الملوح بمهام كاتبها العام انطلاقاً من يوم الاثنين 26 فيفري الجاري.
وقد أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس صباح أمس الاثنين على حفل تنصيب المديرة العامة والكاتب العام الجديدين لمدينة العلوم بتونس، مؤكدا على الدور الهام الذي ينبغي أن تلعبه مدينة العلوم في ترويج الثقافة العلمية وضرورة تحسين تسييرها وجدوى صياغة مشروع ورؤية تشاركيه طموحة تبنى على تثمين ودعم امتيازات هذا الفضاء الفريد من نوعه لضمان إعادة إشعاعه.
واشار البلاغ ان درة غربال أستاذة جامعية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس? مختصة في البيولوجيا وهي من خريجي المدرسة العليا للصناعات الغذائية ومدرسة AgroParisTech حيث تحصلت على شهادة ثانية في الهندسة وشهادة دراسات معمقة ودكتوراه في نفس الاختصاص.
وتنشط الأستاذة درة غربال في عديد الهياكل البحثية منها مخبر التثمين والتحليل والسلامة الغذائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. ومن محاور اهتمامها النقل التكنولوجي، التجديد والملكية الصناعية. هذا وقد أدارت غربال سابقا مركز التجديد والتنمية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وشغل عمار الملوح الكاتب العام الجديدي لمدينة العلوم خطة مدير برامج التجديد ثم مدير الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا (2002 - 2009) ثم مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثم خبير في إصلاح التعليم العالي لدى مكتب إراسموس + تونس منذ 2014.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم الثلاثاء انه تم تكليف درة غربال بمهام مديرة عامة لمدينة العلوم بتونس وعمار الملوح بمهام كاتبها العام انطلاقاً من يوم الاثنين 26 فيفري الجاري.
وقد أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس صباح أمس الاثنين على حفل تنصيب المديرة العامة والكاتب العام الجديدين لمدينة العلوم بتونس، مؤكدا على الدور الهام الذي ينبغي أن تلعبه مدينة العلوم في ترويج الثقافة العلمية وضرورة تحسين تسييرها وجدوى صياغة مشروع ورؤية تشاركيه طموحة تبنى على تثمين ودعم امتيازات هذا الفضاء الفريد من نوعه لضمان إعادة إشعاعه.
واشار البلاغ ان درة غربال أستاذة جامعية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس? مختصة في البيولوجيا وهي من خريجي المدرسة العليا للصناعات الغذائية ومدرسة AgroParisTech حيث تحصلت على شهادة ثانية في الهندسة وشهادة دراسات معمقة ودكتوراه في نفس الاختصاص.
وتنشط الأستاذة درة غربال في عديد الهياكل البحثية منها مخبر التثمين والتحليل والسلامة الغذائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. ومن محاور اهتمامها النقل التكنولوجي، التجديد والملكية الصناعية. هذا وقد أدارت غربال سابقا مركز التجديد والتنمية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وشغل عمار الملوح الكاتب العام الجديدي لمدينة العلوم خطة مدير برامج التجديد ثم مدير الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا (2002 - 2009) ثم مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثم خبير في إصلاح التعليم العالي لدى مكتب إراسموس + تونس منذ 2014.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018