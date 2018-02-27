فريق جديد لإدارة مدينة العلوم بتونس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم الثلاثاء انه تم تكليف درة غربال بمهام مديرة عامة لمدينة العلوم بتونس وعمار الملوح بمهام كاتبها العام انطلاقاً من يوم الاثنين 26 فيفري الجاري.

وقد أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس صباح أمس الاثنين على حفل تنصيب المديرة العامة والكاتب العام الجديدين لمدينة العلوم بتونس، مؤكدا على الدور الهام الذي ينبغي أن تلعبه مدينة العلوم في ترويج الثقافة العلمية وضرورة تحسين تسييرها وجدوى صياغة مشروع ورؤية تشاركيه طموحة تبنى على تثمين ودعم امتيازات هذا الفضاء الفريد من نوعه لضمان إعادة إشعاعه.

واشار البلاغ ان درة غربال أستاذة جامعية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس? مختصة في البيولوجيا وهي من خريجي المدرسة العليا للصناعات الغذائية ومدرسة AgroParisTech حيث تحصلت على شهادة ثانية في الهندسة وشهادة دراسات معمقة ودكتوراه في نفس الاختصاص.

وتنشط الأستاذة درة غربال في عديد الهياكل البحثية منها مخبر التثمين والتحليل والسلامة الغذائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. ومن محاور اهتمامها النقل التكنولوجي، التجديد والملكية الصناعية. هذا وقد أدارت غربال سابقا مركز التجديد والتنمية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وشغل عمار الملوح الكاتب العام الجديدي لمدينة العلوم خطة مدير برامج التجديد ثم مدير الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا (2002 - 2009) ثم مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثم خبير في إصلاح التعليم العالي لدى مكتب إراسموس + تونس منذ 2014.