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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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تطوير تكنولوجيا "خفية" لشحن الهواتف عن بعد
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الشروق أون لاين
تطوير تكنولوجيا "خفية" لشحن الهواتف عن بعد
27 فيفري 2018 | 12:40

طور الباحثون في جامعة واشنطن (UW) وسيلة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا باستخدام الليزر.

ويمكن للمستخدمين شحن هواتفهم بالاعتماد على مصدر الليزر، الذي تنشر أشعته الخفية في جميع أنحاء الغرفة، وذلك دون الحاجة إلى اتصال سلكي.

ويمكن القول إن التكنولوجيا الجديدة تعد الأولى من نوعها، وأوضح الباحثون أن شعاعا ضيقا غير مرئي يمكنه شحن الهاتف في أي مكان من الغرفة.

وجاء في التقرير الصادر حول الاختراع الجديد، ما يلي: "لتحقيق ذلك، قام الفريق بتشغيل خلية طاقة رقيقة على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، بحيث يتم شحنه باستخدام طاقة الليزر".

ويتم إطلاق قوة شحن قدرها 2 واط من قبل شعاع رقيق، على مسافة 4 أمتار تقريبا. ولكن يمكن تعديل مصدر الليزر وتوسيعه ليشمل مساحة 100 سم مربع، من مسافة 12 مترا تقريبا.

وأوضح الباحثون أن الهاتف الذكي يشير إلى موقعه، عبر انبعاث "ترددات" عالية الحساسية.

ووضعوا شرائط رقيقة من الألمنيوم بالقرب من خلية الطاقة، على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، من أجل حماية الجهاز من ارتفاع درجة الحرارة بسبب أشعة الليزر.

ويأمل فريق البحث أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية شحن عدد من الأجهزة، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بطريقة خالية من المتاعب.

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الشروق أون لاين
تطوير تكنولوجيا "خفية" لشحن الهواتف عن بعد
27 فيفري 2018 | 12:40

طور الباحثون في جامعة واشنطن (UW) وسيلة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا باستخدام الليزر.

ويمكن للمستخدمين شحن هواتفهم بالاعتماد على مصدر الليزر، الذي تنشر أشعته الخفية في جميع أنحاء الغرفة، وذلك دون الحاجة إلى اتصال سلكي.

ويمكن القول إن التكنولوجيا الجديدة تعد الأولى من نوعها، وأوضح الباحثون أن شعاعا ضيقا غير مرئي يمكنه شحن الهاتف في أي مكان من الغرفة.

وجاء في التقرير الصادر حول الاختراع الجديد، ما يلي: "لتحقيق ذلك، قام الفريق بتشغيل خلية طاقة رقيقة على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، بحيث يتم شحنه باستخدام طاقة الليزر".

ويتم إطلاق قوة شحن قدرها 2 واط من قبل شعاع رقيق، على مسافة 4 أمتار تقريبا. ولكن يمكن تعديل مصدر الليزر وتوسيعه ليشمل مساحة 100 سم مربع، من مسافة 12 مترا تقريبا.

وأوضح الباحثون أن الهاتف الذكي يشير إلى موقعه، عبر انبعاث "ترددات" عالية الحساسية.

ووضعوا شرائط رقيقة من الألمنيوم بالقرب من خلية الطاقة، على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، من أجل حماية الجهاز من ارتفاع درجة الحرارة بسبب أشعة الليزر.

ويأمل فريق البحث أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية شحن عدد من الأجهزة، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بطريقة خالية من المتاعب.

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