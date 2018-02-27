تطوير تكنولوجيا "خفية" لشحن الهواتف عن بعد

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طور الباحثون في جامعة واشنطن (UW) وسيلة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا باستخدام الليزر.
ويمكن للمستخدمين شحن هواتفهم بالاعتماد على مصدر الليزر، الذي تنشر أشعته الخفية في جميع أنحاء الغرفة، وذلك دون الحاجة إلى اتصال سلكي.
ويمكن القول إن التكنولوجيا الجديدة تعد الأولى من نوعها، وأوضح الباحثون أن شعاعا ضيقا غير مرئي يمكنه شحن الهاتف في أي مكان من الغرفة.
وجاء في التقرير الصادر حول الاختراع الجديد، ما يلي: "لتحقيق ذلك، قام الفريق بتشغيل خلية طاقة رقيقة على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، بحيث يتم شحنه باستخدام طاقة الليزر".
ويتم إطلاق قوة شحن قدرها 2 واط من قبل شعاع رقيق، على مسافة 4 أمتار تقريبا. ولكن يمكن تعديل مصدر الليزر وتوسيعه ليشمل مساحة 100 سم مربع، من مسافة 12 مترا تقريبا.
وأوضح الباحثون أن الهاتف الذكي يشير إلى موقعه، عبر انبعاث "ترددات" عالية الحساسية.
ووضعوا شرائط رقيقة من الألمنيوم بالقرب من خلية الطاقة، على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، من أجل حماية الجهاز من ارتفاع درجة الحرارة بسبب أشعة الليزر.
ويأمل فريق البحث أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية شحن عدد من الأجهزة، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بطريقة خالية من المتاعب.
طور الباحثون في جامعة واشنطن (UW) وسيلة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا باستخدام الليزر.
ويمكن للمستخدمين شحن هواتفهم بالاعتماد على مصدر الليزر، الذي تنشر أشعته الخفية في جميع أنحاء الغرفة، وذلك دون الحاجة إلى اتصال سلكي.
ويمكن القول إن التكنولوجيا الجديدة تعد الأولى من نوعها، وأوضح الباحثون أن شعاعا ضيقا غير مرئي يمكنه شحن الهاتف في أي مكان من الغرفة.
وجاء في التقرير الصادر حول الاختراع الجديد، ما يلي: "لتحقيق ذلك، قام الفريق بتشغيل خلية طاقة رقيقة على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، بحيث يتم شحنه باستخدام طاقة الليزر".
ويتم إطلاق قوة شحن قدرها 2 واط من قبل شعاع رقيق، على مسافة 4 أمتار تقريبا. ولكن يمكن تعديل مصدر الليزر وتوسيعه ليشمل مساحة 100 سم مربع، من مسافة 12 مترا تقريبا.
وأوضح الباحثون أن الهاتف الذكي يشير إلى موقعه، عبر انبعاث "ترددات" عالية الحساسية.
ووضعوا شرائط رقيقة من الألمنيوم بالقرب من خلية الطاقة، على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، من أجل حماية الجهاز من ارتفاع درجة الحرارة بسبب أشعة الليزر.
ويأمل فريق البحث أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية شحن عدد من الأجهزة، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بطريقة خالية من المتاعب.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018