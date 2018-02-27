قابس: وقفة احتجاجية لاطارات واعوان المجمع الكيميائي التونسي

نفذت اطارات واعوان المجمع الكيميائي التونسي بقابس اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية انتظمت امام ادارات المؤسسة (التى من بينها الادارة الجهوية لمعامل المجمع)، طالبوا فيها بتوفير حاجيات الوحدات الصناعية للمجمع من الفسفاط بما يمكنها من عودة الانتاج، وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة فيما يحدث في القطاع وفي الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه المؤسسة الوطنية.

وطالب الكاتب العام المساعد لنقابة اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس رضوان الحاج لطيف الحكومة "باستيراد الفسفاط وتمكين ولاية قابس من نصيبها في التنمية والتشغيل على غرار ما تم العمل به بمنطقة الحوض المنجمي"، واشار الى ان "كميات الفسفاط التي كانت تصل من تلك المنطقة، كانت قليلة، ولم تساعد وحدات المجمع على استعادة نشاطها بالكامل".

ولم يخف العديد من اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس في تصريحات متطابقة لـ(وات) خوفهم على مستقبل المؤسسة "التي خسرت العديد من اسواقها العالمية بسبب توقف الانتاج لفترات طويلة على امتداد السنوات الأخيرة".