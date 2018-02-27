قابس: وقفة احتجاجية لاطارات واعوان المجمع الكيميائي التونسي

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نفذت اطارات واعوان المجمع الكيميائي التونسي بقابس اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية انتظمت امام ادارات المؤسسة (التى من بينها الادارة الجهوية لمعامل المجمع)، طالبوا فيها بتوفير حاجيات الوحدات الصناعية للمجمع من الفسفاط بما يمكنها من عودة الانتاج، وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة فيما يحدث في القطاع وفي الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه المؤسسة الوطنية.
وطالب الكاتب العام المساعد لنقابة اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس رضوان الحاج لطيف الحكومة "باستيراد الفسفاط وتمكين ولاية قابس من نصيبها في التنمية والتشغيل على غرار ما تم العمل به بمنطقة الحوض المنجمي"، واشار الى ان "كميات الفسفاط التي كانت تصل من تلك المنطقة، كانت قليلة، ولم تساعد وحدات المجمع على استعادة نشاطها بالكامل".
ولم يخف العديد من اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس في تصريحات متطابقة لـ(وات) خوفهم على مستقبل المؤسسة "التي خسرت العديد من اسواقها العالمية بسبب توقف الانتاج لفترات طويلة على امتداد السنوات الأخيرة".
نفذت اطارات واعوان المجمع الكيميائي التونسي بقابس اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية انتظمت امام ادارات المؤسسة (التى من بينها الادارة الجهوية لمعامل المجمع)، طالبوا فيها بتوفير حاجيات الوحدات الصناعية للمجمع من الفسفاط بما يمكنها من عودة الانتاج، وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة فيما يحدث في القطاع وفي الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه المؤسسة الوطنية.
وطالب الكاتب العام المساعد لنقابة اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس رضوان الحاج لطيف الحكومة "باستيراد الفسفاط وتمكين ولاية قابس من نصيبها في التنمية والتشغيل على غرار ما تم العمل به بمنطقة الحوض المنجمي"، واشار الى ان "كميات الفسفاط التي كانت تصل من تلك المنطقة، كانت قليلة، ولم تساعد وحدات المجمع على استعادة نشاطها بالكامل".
ولم يخف العديد من اطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس في تصريحات متطابقة لـ(وات) خوفهم على مستقبل المؤسسة "التي خسرت العديد من اسواقها العالمية بسبب توقف الانتاج لفترات طويلة على امتداد السنوات الأخيرة".
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018