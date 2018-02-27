لجنة مساندة قضية "الاطفال ذوي التوحد" تنفذ وقفة احتجاجية

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تنفذ لجنة مساندة قضية "الاطفال ذوي التوحد"، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساحة القصبة، للتعبير عن تمسكها بمحاسبة كل من أجرم في حق أبنائها والمطالبة بتفعيل آليات الرقابة على كل المؤسسات التي تسدي خدمات تأهيلية لأطفال التوحد.
وطالبت، اللجنة، في بيان نشر، للرأي العام، على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، ب"تفعيل قرار أصدره رئيس الحكومة الأسبوع الماضي ويقضي بإخضاع مركز أطفال التوحد لمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية وإيجاد حلول لوضع الأطفال المصابين بالتوحد من خلال توفير إحاطة بهم من طرف مؤسسات الدولة".
وحملت، اللجنة، الدولة مسؤوليتها في "الإحاطة بهذه الفئة الواسعة من الطفولة ومراجعة قوانينها بشأنهم ووضع استراتيجيات تنظم مجال الخدمات المسداة اليهم بما يضمن احترام مجلة حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخا ص ذوي الاعاقة".
ودعت، في سياق متصل، كل "مدافع عن حقوق الإنسان وكل مناصر لحقوق الأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقة إلى تعزيز صفوف هذه اللجنة وإلى مساندة جهودها ومساعيها لتحقيق أهدافها" مبينة أن "واقع الأطفال والأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقة كان ومازال يثير العديد من الإشكاليات نظرا لغياب آليات تفعيل القوانين الخاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع".
وكان عدد من أولياء الاطفال ذوي التوحد والاشخاص ذوي الاعاقة وبعض الصحفيين والمحامين والنشطاء قد أعلنوا عن تكوين لجنة مساندة لقضية "الأطفال ذوي التوحد" وذلك للدفاع عن حقوق هذه الفئة وتغيير واقع الإعاقة في تونس بما يتلاءم مع المقاربة الحقوقية لهذا الملف الشائك.
وجدير بالذكر أن رئاسة الحكومة، قد قررت الاثنين، 19 فيفري الجاري، استصدار إذن قضائي من قبل قاضي الأسرة لإخضاع جميع أطفال مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة إلى الرقابة الطبية والنفسية من قبل أخصائيين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية الى جانب إخضاع المؤسسة للرقابة البيداغوجية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين استكمال الأبحاث القضائية الجارية.
وقد أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الأربعاء الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق إحدى المربيات في قضية الإعتداءات على الأطفال بمركز رعاية أطفال التوحد بجهة أريانة.
صورة توضيحية
تنفذ لجنة مساندة قضية "الاطفال ذوي التوحد"، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساحة القصبة، للتعبير عن تمسكها بمحاسبة كل من أجرم في حق أبنائها والمطالبة بتفعيل آليات الرقابة على كل المؤسسات التي تسدي خدمات تأهيلية لأطفال التوحد.
وطالبت، اللجنة، في بيان نشر، للرأي العام، على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، ب"تفعيل قرار أصدره رئيس الحكومة الأسبوع الماضي ويقضي بإخضاع مركز أطفال التوحد لمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية وإيجاد حلول لوضع الأطفال المصابين بالتوحد من خلال توفير إحاطة بهم من طرف مؤسسات الدولة".
وحملت، اللجنة، الدولة مسؤوليتها في "الإحاطة بهذه الفئة الواسعة من الطفولة ومراجعة قوانينها بشأنهم ووضع استراتيجيات تنظم مجال الخدمات المسداة اليهم بما يضمن احترام مجلة حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخا ص ذوي الاعاقة".
ودعت، في سياق متصل، كل "مدافع عن حقوق الإنسان وكل مناصر لحقوق الأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقة إلى تعزيز صفوف هذه اللجنة وإلى مساندة جهودها ومساعيها لتحقيق أهدافها" مبينة أن "واقع الأطفال والأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقة كان ومازال يثير العديد من الإشكاليات نظرا لغياب آليات تفعيل القوانين الخاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع".
وكان عدد من أولياء الاطفال ذوي التوحد والاشخاص ذوي الاعاقة وبعض الصحفيين والمحامين والنشطاء قد أعلنوا عن تكوين لجنة مساندة لقضية "الأطفال ذوي التوحد" وذلك للدفاع عن حقوق هذه الفئة وتغيير واقع الإعاقة في تونس بما يتلاءم مع المقاربة الحقوقية لهذا الملف الشائك.
وجدير بالذكر أن رئاسة الحكومة، قد قررت الاثنين، 19 فيفري الجاري، استصدار إذن قضائي من قبل قاضي الأسرة لإخضاع جميع أطفال مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة إلى الرقابة الطبية والنفسية من قبل أخصائيين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية الى جانب إخضاع المؤسسة للرقابة البيداغوجية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى حين استكمال الأبحاث القضائية الجارية.
وقد أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الأربعاء الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق إحدى المربيات في قضية الإعتداءات على الأطفال بمركز رعاية أطفال التوحد بجهة أريانة.
صورة توضيحية
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018