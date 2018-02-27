نقابة القضاة: "ما حدث في محكمة بن عروس جرائم منظمة"

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قالت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، إن "الوقائع المخجلة التي جدت أمس الإثنين في مقر المحكمة الإدارية ببنعروس والمتمثلة في تجمهر مجموعة من الأمنيين بحرم المحكمة حاملين لأسلحتهم الوظيفية وقيامهم بتطويق المكان بالسيارات الأمنية، لا تعتبر احتجاجا سلميا بل ضغطا مباشرا وغير مقبول على القضاء، باستخدام وسائل سخرتها الدولة لضمان علوية القانون ووقع الإنحراف بها وتوظيفها لتحقيق أغراض شخصية وغير شرعية".
واعتبرت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "ما صدر عن المجموعة المذكورة، يشكل تجاوزات ترقى إلى مرتبة الجرائم المنظمة وتتطلب التصدي لها ولمرتكبيها، وفق القانون، لضمان عدم تكرارها".
وحملت نقابة القضاة، السلطة التنفيذية، "مسؤوليتها في تأمين المحاكم حالا، وممارسة صلاحياتها الرقابية والتأديبية إزاء منظوريها، بما يضع حدا لمثل هذه السلوكيات المخالفة لمبادئ دولة القانون". ولاحظت أن "التغاضي عنها يشكل تواطؤا سلبيا"، مشيرة إلى أنه سيقع "النظر في التحركات الممكنة، في صورة عدم الإستجابة لطلب تأمين المحاكم حالا، واتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء مرتكبي مثل هذه الإعتداءات".
ودعت الهيئة الإدارية "كافة القضاة إلى الثبات على مبادئ استقلالية السلطة القضائية وعدم الرضوخ لأية ضغوط من أي نوع، وعدم التواني عن إثارة التتبعات الجزائية إزاء كل تطاول على السلطة القضائية وعلى حرمة المحاكم".
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد جميع الأمنيين إلى "الإستنفار والحضور" صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف" إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".
قالت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، إن "الوقائع المخجلة التي جدت أمس الإثنين في مقر المحكمة الإدارية ببنعروس والمتمثلة في تجمهر مجموعة من الأمنيين بحرم المحكمة حاملين لأسلحتهم الوظيفية وقيامهم بتطويق المكان بالسيارات الأمنية، لا تعتبر احتجاجا سلميا بل ضغطا مباشرا وغير مقبول على القضاء، باستخدام وسائل سخرتها الدولة لضمان علوية القانون ووقع الإنحراف بها وتوظيفها لتحقيق أغراض شخصية وغير شرعية".
واعتبرت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "ما صدر عن المجموعة المذكورة، يشكل تجاوزات ترقى إلى مرتبة الجرائم المنظمة وتتطلب التصدي لها ولمرتكبيها، وفق القانون، لضمان عدم تكرارها".
وحملت نقابة القضاة، السلطة التنفيذية، "مسؤوليتها في تأمين المحاكم حالا، وممارسة صلاحياتها الرقابية والتأديبية إزاء منظوريها، بما يضع حدا لمثل هذه السلوكيات المخالفة لمبادئ دولة القانون". ولاحظت أن "التغاضي عنها يشكل تواطؤا سلبيا"، مشيرة إلى أنه سيقع "النظر في التحركات الممكنة، في صورة عدم الإستجابة لطلب تأمين المحاكم حالا، واتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء مرتكبي مثل هذه الإعتداءات".
ودعت الهيئة الإدارية "كافة القضاة إلى الثبات على مبادئ استقلالية السلطة القضائية وعدم الرضوخ لأية ضغوط من أي نوع، وعدم التواني عن إثارة التتبعات الجزائية إزاء كل تطاول على السلطة القضائية وعلى حرمة المحاكم".
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد جميع الأمنيين إلى "الإستنفار والحضور" صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف" إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018