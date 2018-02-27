رياض المؤخر: النقل يحتل المرتبة الاول في التلوث

تونس- الشروق اون لاين- هادية الشاهد

يحتل قطاع النقل المرتبة الاولى في تونس، من حيث الانبعاثات الغازية المتسببة في الانحباس الحراري والتلوث وفق ما صرح به وزير البيئة رياض المؤخر منذ قليل في الملتقى الوطني حول التغيرات المناخية.