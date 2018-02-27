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حلت دبي في المرتبة الأولى عربيا والـ11 عالميا ضمن تصنيف المدن التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، فيما جاءت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا.
وأظهرت نتائج مسح أجراه مصرف "إتش إس بي سي"، وشمل ما يقرب من 28 ألف مغترب في 159 بلدا، أن متوسط الدخل السنوي للمغتربين في دبي يبلغ 138177 دولار، أي ما يزيد بنحو 38 ألف دولار عن المتوسط العالمي الذي يقل قليلا عن 100 ألف دولار.
في حين، جاءت الدوحة في المرتبة الثانية عربيا والـ15 عالميا، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 131 ألف دولار، تليها في المرتبة الثالثة عربيا أبو ظبي، والتي حلت في المرتبة الـ16 عالميا بمتوسط دخل يبلغ 127 ألف دولار.
ويظهر المسح وجود 31 مدينة في العالم، من بينها 6 مدن عربية، يتجاوز فيها دخل المغتربين مستوى الـ100 ألف دولار.
ووفقا لمسح "إتش إس بي سي" جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الأولى ضمن تصنيف المدن، التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في مومباي مستوى 217 ألف دولار.
وفي المرتبة الثانية عالميا، جاءت سان فرانسيسكو بمتوسط دخل يبلغ 207227 دولار، ومن ثم في المرتبة الثالثة زيوريخ، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 206875 دولار، بينما حلت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا بمتوسط دخل 135909 دولار.
وفيما يلي، جدول يظهر ترتيب المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور:
حلت دبي في المرتبة الأولى عربيا والـ11 عالميا ضمن تصنيف المدن التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، فيما جاءت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا.
وأظهرت نتائج مسح أجراه مصرف "إتش إس بي سي"، وشمل ما يقرب من 28 ألف مغترب في 159 بلدا، أن متوسط الدخل السنوي للمغتربين في دبي يبلغ 138177 دولار، أي ما يزيد بنحو 38 ألف دولار عن المتوسط العالمي الذي يقل قليلا عن 100 ألف دولار.
في حين، جاءت الدوحة في المرتبة الثانية عربيا والـ15 عالميا، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 131 ألف دولار، تليها في المرتبة الثالثة عربيا أبو ظبي، والتي حلت في المرتبة الـ16 عالميا بمتوسط دخل يبلغ 127 ألف دولار.
ويظهر المسح وجود 31 مدينة في العالم، من بينها 6 مدن عربية، يتجاوز فيها دخل المغتربين مستوى الـ100 ألف دولار.
ووفقا لمسح "إتش إس بي سي" جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الأولى ضمن تصنيف المدن، التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في مومباي مستوى 217 ألف دولار.
وفي المرتبة الثانية عالميا، جاءت سان فرانسيسكو بمتوسط دخل يبلغ 207227 دولار، ومن ثم في المرتبة الثالثة زيوريخ، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 206875 دولار، بينما حلت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا بمتوسط دخل 135909 دولار.
وفيما يلي، جدول يظهر ترتيب المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور:
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018