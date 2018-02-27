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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور
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الأولى
المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور
27 فيفري 2018 | 11:54

حلت دبي في المرتبة الأولى عربيا والـ11 عالميا ضمن تصنيف المدن التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، فيما جاءت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا.

وأظهرت نتائج مسح أجراه مصرف "إتش إس بي سي"، وشمل ما يقرب من 28 ألف مغترب في 159 بلدا، أن متوسط الدخل السنوي للمغتربين في دبي يبلغ 138177 دولار، أي ما يزيد بنحو 38 ألف دولار عن المتوسط العالمي الذي يقل قليلا عن 100 ألف دولار.

في حين، جاءت الدوحة في المرتبة الثانية عربيا والـ15 عالميا، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 131 ألف دولار، تليها في المرتبة الثالثة عربيا أبو ظبي، والتي حلت في المرتبة الـ16 عالميا بمتوسط دخل يبلغ 127 ألف دولار.

ويظهر المسح وجود 31 مدينة في العالم، من بينها 6 مدن عربية، يتجاوز فيها دخل المغتربين مستوى الـ100 ألف دولار.

ووفقا لمسح "إتش إس بي سي" جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الأولى ضمن تصنيف المدن، التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في مومباي مستوى 217 ألف دولار.

وفي المرتبة الثانية عالميا، جاءت سان فرانسيسكو بمتوسط دخل يبلغ 207227 دولار، ومن ثم في المرتبة الثالثة زيوريخ، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 206875 دولار، بينما حلت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا بمتوسط دخل 135909 دولار.

وفيما يلي، جدول يظهر ترتيب المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور:

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الأولى
المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور
27 فيفري 2018 | 11:54

حلت دبي في المرتبة الأولى عربيا والـ11 عالميا ضمن تصنيف المدن التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، فيما جاءت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا.

وأظهرت نتائج مسح أجراه مصرف "إتش إس بي سي"، وشمل ما يقرب من 28 ألف مغترب في 159 بلدا، أن متوسط الدخل السنوي للمغتربين في دبي يبلغ 138177 دولار، أي ما يزيد بنحو 38 ألف دولار عن المتوسط العالمي الذي يقل قليلا عن 100 ألف دولار.

في حين، جاءت الدوحة في المرتبة الثانية عربيا والـ15 عالميا، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 131 ألف دولار، تليها في المرتبة الثالثة عربيا أبو ظبي، والتي حلت في المرتبة الـ16 عالميا بمتوسط دخل يبلغ 127 ألف دولار.

ويظهر المسح وجود 31 مدينة في العالم، من بينها 6 مدن عربية، يتجاوز فيها دخل المغتربين مستوى الـ100 ألف دولار.

ووفقا لمسح "إتش إس بي سي" جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الأولى ضمن تصنيف المدن، التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في مومباي مستوى 217 ألف دولار.

وفي المرتبة الثانية عالميا، جاءت سان فرانسيسكو بمتوسط دخل يبلغ 207227 دولار، ومن ثم في المرتبة الثالثة زيوريخ، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 206875 دولار، بينما حلت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا بمتوسط دخل 135909 دولار.

وفيما يلي، جدول يظهر ترتيب المدن العربية التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور:

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اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018 السّاعة 19:23
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين تمكنت يوم امس من...
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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