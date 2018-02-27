فرنانة: ندوة حول التوقي من العنف المسلط ضد المرأة

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27 فيفري 2018
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:
انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بمقر دار الثقافة بفرنانة ندوة من تنظيم جمعية نماء فرنانة حول مشاركة المجتمع المحلي بفرنانة في الحماية والتوقي من العنف المسلط على المرأة بفرنانة.
وهذا المشروع ممول من طرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وتمحورت الندوة حسب تأكيد جلال الشعباني منسق المشروع حول أسباب ومسببات العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتصدي للظاهرة وعلى رأسها بعث خلية انصات ومركز ايواء للمعنفات بفرنانة .
وقد تضمن المشروع في مراحله زيارات ميدانية لعدد من الارياف بمعتمدية فرنانة على غرار الجواودة وحليمة وبربرة والاستماع ومعاينة حالات تعرضن للتعنيف بمختلف انواعه الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما يؤكد ان معتمدية فرنانة تبقى من اكثر المناطق المعروفة بتنامي ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة ويتطلب بالمحصلة تظافر الجهود الأمنية والاجتماعية وتدخل من المجتمع المدني للحد من الظاهرة .
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:
انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بمقر دار الثقافة بفرنانة ندوة من تنظيم جمعية نماء فرنانة حول مشاركة المجتمع المحلي بفرنانة في الحماية والتوقي من العنف المسلط على المرأة بفرنانة.
وهذا المشروع ممول من طرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وتمحورت الندوة حسب تأكيد جلال الشعباني منسق المشروع حول أسباب ومسببات العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتصدي للظاهرة وعلى رأسها بعث خلية انصات ومركز ايواء للمعنفات بفرنانة .
وقد تضمن المشروع في مراحله زيارات ميدانية لعدد من الارياف بمعتمدية فرنانة على غرار الجواودة وحليمة وبربرة والاستماع ومعاينة حالات تعرضن للتعنيف بمختلف انواعه الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما يؤكد ان معتمدية فرنانة تبقى من اكثر المناطق المعروفة بتنامي ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة ويتطلب بالمحصلة تظافر الجهود الأمنية والاجتماعية وتدخل من المجتمع المدني للحد من الظاهرة .
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018