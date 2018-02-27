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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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فرنانة: ندوة حول التوقي من العنف المسلط ضد المرأة
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شروق الجهات
فرنانة: ندوة حول التوقي من العنف المسلط ضد المرأة
27 فيفري 2018 | 11:44

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بمقر دار الثقافة بفرنانة ندوة من تنظيم جمعية نماء فرنانة حول مشاركة المجتمع المحلي بفرنانة في الحماية والتوقي من العنف المسلط على المرأة بفرنانة.

وهذا المشروع ممول من طرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وتمحورت الندوة حسب تأكيد جلال الشعباني منسق المشروع حول أسباب ومسببات العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتصدي للظاهرة وعلى رأسها بعث خلية انصات ومركز ايواء للمعنفات بفرنانة .

وقد تضمن المشروع في مراحله زيارات ميدانية لعدد من الارياف بمعتمدية فرنانة على غرار الجواودة وحليمة وبربرة والاستماع ومعاينة حالات تعرضن للتعنيف بمختلف انواعه الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما يؤكد ان معتمدية فرنانة تبقى من اكثر المناطق المعروفة بتنامي ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة ويتطلب بالمحصلة تظافر الجهود الأمنية والاجتماعية وتدخل من المجتمع المدني للحد من الظاهرة .

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شروق الجهات
فرنانة: ندوة حول التوقي من العنف المسلط ضد المرأة
27 فيفري 2018 | 11:44

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بمقر دار الثقافة بفرنانة ندوة من تنظيم جمعية نماء فرنانة حول مشاركة المجتمع المحلي بفرنانة في الحماية والتوقي من العنف المسلط على المرأة بفرنانة.

وهذا المشروع ممول من طرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وتمحورت الندوة حسب تأكيد جلال الشعباني منسق المشروع حول أسباب ومسببات العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتصدي للظاهرة وعلى رأسها بعث خلية انصات ومركز ايواء للمعنفات بفرنانة .

وقد تضمن المشروع في مراحله زيارات ميدانية لعدد من الارياف بمعتمدية فرنانة على غرار الجواودة وحليمة وبربرة والاستماع ومعاينة حالات تعرضن للتعنيف بمختلف انواعه الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما يؤكد ان معتمدية فرنانة تبقى من اكثر المناطق المعروفة بتنامي ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة ويتطلب بالمحصلة تظافر الجهود الأمنية والاجتماعية وتدخل من المجتمع المدني للحد من الظاهرة .

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