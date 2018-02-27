على خلفية احداث محكمة بن عروس: ‎وفد من جمعية القضاة على الخط

تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: صرح رئيس جمعية القضاة انس الحمادي لـ"الشروق اون لاين" انه على اثر ما بلغ الى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من تعرض المحكمة الابتدائية ببن عروس وقضاتها الى اعمال تهديد ومحاصرة من قبل بعض الاطراف الامنية على خلفية قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة بوظائفه القضائية طبق القانون بمقتضى تعهده بشكاية في تجاوزات واعتداءات امنية في احدى القضايا في حق متهم خلال مرحلة الابحاث الاولية فان وفدا من اعضاء المكتب التنفيذي سيتنقل اليوم على عين المكان لمعاينة وقائع الاعتداء والتهديدات الحاصلة بتلك المحكمة وللاجتماع بالقضاة واتخاذ المواقف اللازمة حماية للمحكمة و قضاتها باضطلاعهم بمهامهم لحماية الحقوق والحريات بعيدا عناي تهديدات او ضغوطات مرفوضة ومدانة.