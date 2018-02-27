نواب أوروبيون يعقدون ندوة صحفية حول القائمة السوداء لتمويل الارهاب

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تعقد النائبة بالبرلمان الاوروبي ماري كرسيتين فارجيا (اليسار الاوروبي) وعدد من النواب الاوروبيين، الثلاثاء ، بتونس، ندوة صحفية للتعبير عن رفضهم تصويت أغلبية نواب المؤسسة التشريعية الاوروبية لصالح قرار يدرج تونس ضمن قائمة اوروبية سوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وتبييض الاموال.
وتوصل البرلمان الاوروبي خلال جلسة تصويت بمقرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مطلع الشهر الجاري (8 فيفري 2018) الى المصادقة على مشروع قرار يجيز هذا التصنيف رغم وجود اعتراض كبير من النواب الحاضرين على مشروع القرار.
ونال القرار تأييد 283 نائبا واعتراض 357 نائبا في حين احتفط 26 نائبا بأصواتهم علما وأن الأغلبية المطلقة الضرورية بالبرلمان الاوروبي تتشكل من 376 صوتا من أصل 750 مقعدا .
وقال محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منتصف الشهر الجاري ان عددا من النواب الاوروبيين عبروا عن رفضهم للقرار.
وافضى تصنيف تونس ضمن القائمة الاوروبية الى استقالة العياري من منصبه وتصويت البرلمان التونسي لصالح قرار يقضي بتعيين مروان العباسي خلفا له .
وتنظم الندوة منظمة روزا لوكسمبورغ لشمال افريقيا فرع مؤسسة روزا لوكسمبورغ التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الناشطة في مجال التثقيف السياسي في ألمانيا وتشكل اهم مكونات التيار الفكري الداعي إلى الاشتراكية الديمقراطية.
تعقد النائبة بالبرلمان الاوروبي ماري كرسيتين فارجيا (اليسار الاوروبي) وعدد من النواب الاوروبيين، الثلاثاء ، بتونس، ندوة صحفية للتعبير عن رفضهم تصويت أغلبية نواب المؤسسة التشريعية الاوروبية لصالح قرار يدرج تونس ضمن قائمة اوروبية سوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وتبييض الاموال.
وتوصل البرلمان الاوروبي خلال جلسة تصويت بمقرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مطلع الشهر الجاري (8 فيفري 2018) الى المصادقة على مشروع قرار يجيز هذا التصنيف رغم وجود اعتراض كبير من النواب الحاضرين على مشروع القرار.
ونال القرار تأييد 283 نائبا واعتراض 357 نائبا في حين احتفط 26 نائبا بأصواتهم علما وأن الأغلبية المطلقة الضرورية بالبرلمان الاوروبي تتشكل من 376 صوتا من أصل 750 مقعدا .
وقال محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منتصف الشهر الجاري ان عددا من النواب الاوروبيين عبروا عن رفضهم للقرار.
وافضى تصنيف تونس ضمن القائمة الاوروبية الى استقالة العياري من منصبه وتصويت البرلمان التونسي لصالح قرار يقضي بتعيين مروان العباسي خلفا له .
وتنظم الندوة منظمة روزا لوكسمبورغ لشمال افريقيا فرع مؤسسة روزا لوكسمبورغ التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الناشطة في مجال التثقيف السياسي في ألمانيا وتشكل اهم مكونات التيار الفكري الداعي إلى الاشتراكية الديمقراطية.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018