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يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
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نواب أوروبيون يعقدون ندوة صحفية حول القائمة السوداء لتمويل الارهاب
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الأولى
نواب أوروبيون يعقدون ندوة صحفية حول القائمة السوداء لتمويل الارهاب
27 فيفري 2018 | 11:14

تعقد النائبة بالبرلمان الاوروبي ماري كرسيتين فارجيا (اليسار الاوروبي) وعدد من النواب الاوروبيين، الثلاثاء ، بتونس، ندوة صحفية للتعبير عن رفضهم تصويت أغلبية نواب المؤسسة التشريعية الاوروبية لصالح قرار يدرج تونس ضمن قائمة اوروبية سوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وتبييض الاموال.

وتوصل البرلمان الاوروبي خلال جلسة تصويت بمقرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مطلع الشهر الجاري (8 فيفري 2018) الى المصادقة على مشروع قرار يجيز هذا التصنيف رغم وجود اعتراض كبير من النواب الحاضرين على مشروع القرار.

ونال القرار تأييد 283 نائبا واعتراض 357 نائبا في حين احتفط 26 نائبا بأصواتهم علما وأن الأغلبية المطلقة الضرورية بالبرلمان الاوروبي تتشكل من 376 صوتا من أصل 750 مقعدا .

وقال محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منتصف الشهر الجاري ان عددا من النواب الاوروبيين عبروا عن رفضهم للقرار.

وافضى تصنيف تونس ضمن القائمة الاوروبية الى استقالة العياري من منصبه وتصويت البرلمان التونسي لصالح قرار يقضي بتعيين مروان العباسي خلفا له .

وتنظم الندوة منظمة روزا لوكسمبورغ لشمال افريقيا فرع مؤسسة روزا لوكسمبورغ التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الناشطة في مجال التثقيف السياسي في ألمانيا وتشكل اهم مكونات التيار الفكري الداعي إلى الاشتراكية الديمقراطية.

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الأولى
نواب أوروبيون يعقدون ندوة صحفية حول القائمة السوداء لتمويل الارهاب
27 فيفري 2018 | 11:14

تعقد النائبة بالبرلمان الاوروبي ماري كرسيتين فارجيا (اليسار الاوروبي) وعدد من النواب الاوروبيين، الثلاثاء ، بتونس، ندوة صحفية للتعبير عن رفضهم تصويت أغلبية نواب المؤسسة التشريعية الاوروبية لصالح قرار يدرج تونس ضمن قائمة اوروبية سوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وتبييض الاموال.

وتوصل البرلمان الاوروبي خلال جلسة تصويت بمقرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مطلع الشهر الجاري (8 فيفري 2018) الى المصادقة على مشروع قرار يجيز هذا التصنيف رغم وجود اعتراض كبير من النواب الحاضرين على مشروع القرار.

ونال القرار تأييد 283 نائبا واعتراض 357 نائبا في حين احتفط 26 نائبا بأصواتهم علما وأن الأغلبية المطلقة الضرورية بالبرلمان الاوروبي تتشكل من 376 صوتا من أصل 750 مقعدا .

وقال محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منتصف الشهر الجاري ان عددا من النواب الاوروبيين عبروا عن رفضهم للقرار.

وافضى تصنيف تونس ضمن القائمة الاوروبية الى استقالة العياري من منصبه وتصويت البرلمان التونسي لصالح قرار يقضي بتعيين مروان العباسي خلفا له .

وتنظم الندوة منظمة روزا لوكسمبورغ لشمال افريقيا فرع مؤسسة روزا لوكسمبورغ التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات الناشطة في مجال التثقيف السياسي في ألمانيا وتشكل اهم مكونات التيار الفكري الداعي إلى الاشتراكية الديمقراطية.

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27 فيفري 2018 السّاعة 19:30
في حادثة نادرة، قام رجل من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية بتصوير لحظة مقتله أثناء بثه المباشر على موقع...
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اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018 السّاعة 19:23
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين تمكنت يوم امس من...
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النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
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