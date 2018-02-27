سيدي بوزيد: الكشف عن مخزن لإعداد الفريت غير صالح للاستهلاك
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سيدي بوزيد: الكشف عن مخزن لإعداد الفريت غير صالح للاستهلاك
سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس
تمكنت صباح اليوم الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسيدي بوزيد من الكشف عن مخزن لإعداد البطاطا المعدة للقلي وحجز 150 كلغ من "الفريت" تم تحضيرها بطريقة غير صحية وذلك بحي اولاد بلهادي وسط المدينة. وحسب ما افاد به مصدر أمني فقد تم حجز كافة المعدات المتمثلة في آلتين صدقة.
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سيدي بوزيد: الكشف عن مخزن لإعداد الفريت غير صالح للاستهلاك
سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس
تمكنت صباح اليوم الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسيدي بوزيد من الكشف عن مخزن لإعداد البطاطا المعدة للقلي وحجز 150 كلغ من "الفريت" تم تحضيرها بطريقة غير صحية وذلك بحي اولاد بلهادي وسط المدينة. وحسب ما افاد به مصدر أمني فقد تم حجز كافة المعدات المتمثلة في آلتين صدقة.
غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018 السّاعة 19:55
مكتب قفصة- الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني: سيشرف غدا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل...المزيد >>
فيديو.. تعليق إردوغان على طفلة: "إذا سقطت شهيدة سنلفك بالعلم" يثير انتقادات واسعة
27 فيفري 2018 السّاعة 19:43
انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه على طفلة ترتدي زياً عسكرياً...المزيد >>
بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018 السّاعة 19:30
في حادثة نادرة، قام رجل من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية بتصوير لحظة مقتله أثناء بثه المباشر على موقع...المزيد >>
اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018 السّاعة 19:23
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين تمكنت يوم امس من...المزيد >>
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018
النوري الصلتونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....المزيد >>
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