سيدي بوزيد: الكشف عن مخزن لإعداد الفريت غير صالح للاستهلاك

سيدي بوزيد - الشروق اونلاين - قيس

تمكنت صباح اليوم الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسيدي بوزيد من الكشف عن مخزن لإعداد البطاطا المعدة للقلي وحجز 150 كلغ من "الفريت" تم تحضيرها بطريقة غير صحية وذلك بحي اولاد بلهادي وسط المدينة. وحسب ما افاد به مصدر أمني فقد تم حجز كافة المعدات المتمثلة في آلتين صدقة.