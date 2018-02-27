بريطانيا: إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة "كنت" جراء تساقط الثلوج

أعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ في مقاطعة "كنت" الواقعة جنوب شرق البلاد, وذلك جراء تساقط الثلوج بغزارة بها.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي), اليوم الثلاثاء, أنه "تم نشر العديد من الجرافات في الشوارع من أجل إزالة الثلوج من الطرق"، مشيرا إلى أنه "تم إلغاء المئات من رحلات القطارات والرحلات الجوية من مطار لندن".

وأضاف التلفزيون, أن "ارتفاع مستوى الثلوج وصل إلى نحو سنتيمتر واحد في بعض المناطق الواقعة جنوب شرق بريطانيا".