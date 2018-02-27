الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎ سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رئيس الحكومة: اعفاء الشاذلي العياري من منصبه في محله عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في...
الثقافي
الملتقى الجهوي للمسرح المدرسي بصفاقس1
مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية
27 فيفري 2018 | 10:49

مكتب صفاقس- الشروق اونلاين- رابح المجبري

أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم بصفاقس1الذي انتظم بالشراكة مع المكتب الجهوي للمصائف والجولات بالمركب الثقافي محمد الجموسي تحت إشراف السيد محمد بن جماعة وبحضور ثلة من إطارات مندوبية التعليم بصفاقس1. حيث غص المسرح بحضور غفير من الأطفال والمربين والأولياء وسط تنظيم محكم وعروض مسرحية شيقة ونسط فقرات الملتقى الصحبي داود.

فبعد التصفيات المحلية التي دارت بمختلف المعتمديات والتي احتضنتها دار الثقافة بعقارب ودار الثقافة بالغريبة ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس عدد 32 عرضا مسرحيا أسدل الستار  بتتويج 5 عروض متقاربة المستوى من أجل تمثيل المندوبية في الملتقى الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان أيام 30 - 31 مارس و01 أفريل. واختارت, لجنة التحكيم المتكونة من الأساتذة المختصين عبد الله الوافي وحمادي الملولي وناجح بن محمود, مسرحية تحمل عنوان "لونقا عجيبة" للمدرسة الابتدائية 02 مارس عقارب الذي يشرف على تأطير تلاميذناديها الأستاذ عادل الخياشي. ويديرها السيد محمد بن يونس.

وتم خلال هذه المناسبة تكريم الأعمال الخمسة المشاركة في النهائيات وتكريم دور الثقافة المساهمة في التصفيات المحلية إلى جانب تتويج التلاميذ الذين تألقوا عن أحسن دور في مسرحياتهم.

تقرؤون أيضا
المهرجان الدولي للقصور الصحرواية بتطاوين: عروض فرجوية افريقية وآسيوية
27 فيفري 2018 السّاعة 13:29
أعدت جمعية المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين برمجة ثريّة ومتنوعة لتأثيث الدورة التاسعة والثلاثين...
المزيد >>
مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية
27 فيفري 2018 السّاعة 10:49
أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم...
المزيد >>
مديرة أيام قرطاج الشعرية لـ«الشروق» .. حضور كبير للشعر الشعبي... وانفتاح على الداخل
26 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خصّت الشاعرة المبدعة جميلة الماجري مديرة أيام قرطاج الشعرية «الشروق» بحديث توقفت فيه عند البعض من تفاصيل...
المزيد >>
في فضاء الرشيدية ..الزين الحداد... وفاء دائم للروّاد
26 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وأنت تطأ فضاء الرشيدية بالمدينة العتيقة مساء الجمعة الماضي تستوقفك قاعاتها التي في كل ركن منها حكاية من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
الملتقى الجهوي للمسرح المدرسي بصفاقس1
مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية
27 فيفري 2018 | 10:49

مكتب صفاقس- الشروق اونلاين- رابح المجبري

أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم بصفاقس1الذي انتظم بالشراكة مع المكتب الجهوي للمصائف والجولات بالمركب الثقافي محمد الجموسي تحت إشراف السيد محمد بن جماعة وبحضور ثلة من إطارات مندوبية التعليم بصفاقس1. حيث غص المسرح بحضور غفير من الأطفال والمربين والأولياء وسط تنظيم محكم وعروض مسرحية شيقة ونسط فقرات الملتقى الصحبي داود.

فبعد التصفيات المحلية التي دارت بمختلف المعتمديات والتي احتضنتها دار الثقافة بعقارب ودار الثقافة بالغريبة ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس عدد 32 عرضا مسرحيا أسدل الستار  بتتويج 5 عروض متقاربة المستوى من أجل تمثيل المندوبية في الملتقى الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان أيام 30 - 31 مارس و01 أفريل. واختارت, لجنة التحكيم المتكونة من الأساتذة المختصين عبد الله الوافي وحمادي الملولي وناجح بن محمود, مسرحية تحمل عنوان "لونقا عجيبة" للمدرسة الابتدائية 02 مارس عقارب الذي يشرف على تأطير تلاميذناديها الأستاذ عادل الخياشي. ويديرها السيد محمد بن يونس.

وتم خلال هذه المناسبة تكريم الأعمال الخمسة المشاركة في النهائيات وتكريم دور الثقافة المساهمة في التصفيات المحلية إلى جانب تتويج التلاميذ الذين تألقوا عن أحسن دور في مسرحياتهم.

تقرؤون أيضا
المهرجان الدولي للقصور الصحرواية بتطاوين: عروض فرجوية افريقية وآسيوية
27 فيفري 2018 السّاعة 13:29
أعدت جمعية المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين برمجة ثريّة ومتنوعة لتأثيث الدورة التاسعة والثلاثين...
المزيد >>
مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية
27 فيفري 2018 السّاعة 10:49
أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم...
المزيد >>
مديرة أيام قرطاج الشعرية لـ«الشروق» .. حضور كبير للشعر الشعبي... وانفتاح على الداخل
26 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خصّت الشاعرة المبدعة جميلة الماجري مديرة أيام قرطاج الشعرية «الشروق» بحديث توقفت فيه عند البعض من تفاصيل...
المزيد >>
في فضاء الرشيدية ..الزين الحداد... وفاء دائم للروّاد
26 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وأنت تطأ فضاء الرشيدية بالمدينة العتيقة مساء الجمعة الماضي تستوقفك قاعاتها التي في كل ركن منها حكاية من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
تونس... والحاجة الى نخبة سياسية جديدة
المتأمل في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في بلادنا اليوم، يلاحظ دون عناء الانحطاط الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي. حيث نجد أنفسنا أمام خطاب تحضر فيه كل مفردات التهريج السياسي ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عاجل: نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين جريدة الشروق ليوم الإثنين 26 فيفري 2018 رفض تسجيل اسم حفيدة كلثوم كنو تطاوين: إسقاط قائمتان إنتخابيتان احداهما لنداء تونس‎ سيدي عيش: وفاة شاب في حادث مرور باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا ويخسر نيمار رئيس الحكومة: اعفاء الشاذلي العياري من منصبه في محله عاجل - خاص: إيقاف ضابطين بشبهة "تعذيب إرهابي" شارك في...
﻿