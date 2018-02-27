مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية

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مكتب صفاقس- الشروق اونلاين- رابح المجبري
أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم بصفاقس1الذي انتظم بالشراكة مع المكتب الجهوي للمصائف والجولات بالمركب الثقافي محمد الجموسي تحت إشراف السيد محمد بن جماعة وبحضور ثلة من إطارات مندوبية التعليم بصفاقس1. حيث غص المسرح بحضور غفير من الأطفال والمربين والأولياء وسط تنظيم محكم وعروض مسرحية شيقة ونسط فقرات الملتقى الصحبي داود.
فبعد التصفيات المحلية التي دارت بمختلف المعتمديات والتي احتضنتها دار الثقافة بعقارب ودار الثقافة بالغريبة ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس عدد 32 عرضا مسرحيا أسدل الستار بتتويج 5 عروض متقاربة المستوى من أجل تمثيل المندوبية في الملتقى الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان أيام 30 - 31 مارس و01 أفريل. واختارت, لجنة التحكيم المتكونة من الأساتذة المختصين عبد الله الوافي وحمادي الملولي وناجح بن محمود, مسرحية تحمل عنوان "لونقا عجيبة" للمدرسة الابتدائية 02 مارس عقارب الذي يشرف على تأطير تلاميذناديها الأستاذ عادل الخياشي. ويديرها السيد محمد بن يونس.
وتم خلال هذه المناسبة تكريم الأعمال الخمسة المشاركة في النهائيات وتكريم دور الثقافة المساهمة في التصفيات المحلية إلى جانب تتويج التلاميذ الذين تألقوا عن أحسن دور في مسرحياتهم.
مكتب صفاقس- الشروق اونلاين- رابح المجبري
أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم بصفاقس1الذي انتظم بالشراكة مع المكتب الجهوي للمصائف والجولات بالمركب الثقافي محمد الجموسي تحت إشراف السيد محمد بن جماعة وبحضور ثلة من إطارات مندوبية التعليم بصفاقس1. حيث غص المسرح بحضور غفير من الأطفال والمربين والأولياء وسط تنظيم محكم وعروض مسرحية شيقة ونسط فقرات الملتقى الصحبي داود.
فبعد التصفيات المحلية التي دارت بمختلف المعتمديات والتي احتضنتها دار الثقافة بعقارب ودار الثقافة بالغريبة ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس عدد 32 عرضا مسرحيا أسدل الستار بتتويج 5 عروض متقاربة المستوى من أجل تمثيل المندوبية في الملتقى الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان أيام 30 - 31 مارس و01 أفريل. واختارت, لجنة التحكيم المتكونة من الأساتذة المختصين عبد الله الوافي وحمادي الملولي وناجح بن محمود, مسرحية تحمل عنوان "لونقا عجيبة" للمدرسة الابتدائية 02 مارس عقارب الذي يشرف على تأطير تلاميذناديها الأستاذ عادل الخياشي. ويديرها السيد محمد بن يونس.
وتم خلال هذه المناسبة تكريم الأعمال الخمسة المشاركة في النهائيات وتكريم دور الثقافة المساهمة في التصفيات المحلية إلى جانب تتويج التلاميذ الذين تألقوا عن أحسن دور في مسرحياتهم.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018