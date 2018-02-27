الملتقى الجهوي للمسرح المدرسي بصفاقس1

مسرحية "لونجا عجيبة" تترشح للنهائيات الوطنية

مكتب صفاقس- الشروق اونلاين- رابح المجبري

أسدل الستار منذ يوم على فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي التابع للمندوبية الجهوية للتعليم بصفاقس1الذي انتظم بالشراكة مع المكتب الجهوي للمصائف والجولات بالمركب الثقافي محمد الجموسي تحت إشراف السيد محمد بن جماعة وبحضور ثلة من إطارات مندوبية التعليم بصفاقس1. حيث غص المسرح بحضور غفير من الأطفال والمربين والأولياء وسط تنظيم محكم وعروض مسرحية شيقة ونسط فقرات الملتقى الصحبي داود.

فبعد التصفيات المحلية التي دارت بمختلف المعتمديات والتي احتضنتها دار الثقافة بعقارب ودار الثقافة بالغريبة ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس عدد 32 عرضا مسرحيا أسدل الستار بتتويج 5 عروض متقاربة المستوى من أجل تمثيل المندوبية في الملتقى الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان أيام 30 - 31 مارس و01 أفريل. واختارت, لجنة التحكيم المتكونة من الأساتذة المختصين عبد الله الوافي وحمادي الملولي وناجح بن محمود, مسرحية تحمل عنوان "لونقا عجيبة" للمدرسة الابتدائية 02 مارس عقارب الذي يشرف على تأطير تلاميذناديها الأستاذ عادل الخياشي. ويديرها السيد محمد بن يونس.

وتم خلال هذه المناسبة تكريم الأعمال الخمسة المشاركة في النهائيات وتكريم دور الثقافة المساهمة في التصفيات المحلية إلى جانب تتويج التلاميذ الذين تألقوا عن أحسن دور في مسرحياتهم.