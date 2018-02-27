عائلتها توجه نداء استغاثة عبر "الشروق اون لاين"

فضيحة: مستشفى شارل نيكول يرفض علاج مريضة في حالة حرجة جدا (فيديو وصور)

تونس - الشروق أون لاين - منى البوعزيزي: تومية البوغانمي من مواليد 1952 أصيلة حي خالد ابن الوليد بدوار هيشر من ولاية منوبة أصيبت بمرض خطير تسبب في تشوهات وحرق بجسدها هذا بالإضافة إلى تعفن اجزاء من جسمها كما انها تعاني من إعاقة تم طردها من مستشفى شارل نيكول ورفض علاجها ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

و قالت ابنتها لـ"الشروق اون لاين" ان والدتها تعرضت للإهانة والطرد بسبب مرضها الخطير الذي تسبب في تشوهات كما أطلقت محدثتنا صيحة فزع وتوجهت بنداء استغاثة لوزير الصحة وكاتبة الدولة للصحة قائلة "نحن أيضا من أبناء هذا الوطن من حقنا أن نطالب بالعلاج و الكرامة."

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