فضيحة: مستشفى شارل نيكول يرفض علاج مريضة في حالة حرجة جدا (فيديو وصور)

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تونس - الشروق أون لاين - منى البوعزيزي: تومية البوغانمي من مواليد 1952 أصيلة حي خالد ابن الوليد بدوار هيشر من ولاية منوبة أصيبت بمرض خطير تسبب في تشوهات وحرق بجسدها هذا بالإضافة إلى تعفن اجزاء من جسمها كما انها تعاني من إعاقة تم طردها من مستشفى شارل نيكول ورفض علاجها ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.
و قالت ابنتها لـ"الشروق اون لاين" ان والدتها تعرضت للإهانة والطرد بسبب مرضها الخطير الذي تسبب في تشوهات كما أطلقت محدثتنا صيحة فزع وتوجهت بنداء استغاثة لوزير الصحة وكاتبة الدولة للصحة قائلة "نحن أيضا من أبناء هذا الوطن من حقنا أن نطالب بالعلاج و الكرامة."
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تونس - الشروق أون لاين - منى البوعزيزي: تومية البوغانمي من مواليد 1952 أصيلة حي خالد ابن الوليد بدوار هيشر من ولاية منوبة أصيبت بمرض خطير تسبب في تشوهات وحرق بجسدها هذا بالإضافة إلى تعفن اجزاء من جسمها كما انها تعاني من إعاقة تم طردها من مستشفى شارل نيكول ورفض علاجها ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.
و قالت ابنتها لـ"الشروق اون لاين" ان والدتها تعرضت للإهانة والطرد بسبب مرضها الخطير الذي تسبب في تشوهات كما أطلقت محدثتنا صيحة فزع وتوجهت بنداء استغاثة لوزير الصحة وكاتبة الدولة للصحة قائلة "نحن أيضا من أبناء هذا الوطن من حقنا أن نطالب بالعلاج و الكرامة."
شاهد الفيديو
شاهد الصور
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018