ذهاب الدور 16 للمسابقات الافريقية: حكام مقابلات الاندية التونسية

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27 فيفري 2018
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الاندية التونسية في ذهاب الدور السادس عشر لدوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم:
- دوري ابطال افريقيا
6 مارس
النجم الساحلي - بلاتو يونايتد النيجيري (مصطفى غربال - الجزائر)
7 مارس
غورماهيا الغيني - الترجي الرياضي (جهاد جريشة - مصر)
- كاس الاتحاد الافريقي
6 مارس
نهضة بركان المغربي - النادي الافريقي (علي المغايفري - موريتانيا)
7 مارس
كارا الكونغولي - اتحاد بنقردان (عيسى عبد الهادي - التشاد)
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الاندية التونسية في ذهاب الدور السادس عشر لدوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم:
- دوري ابطال افريقيا
6 مارس
النجم الساحلي - بلاتو يونايتد النيجيري (مصطفى غربال - الجزائر)
7 مارس
غورماهيا الغيني - الترجي الرياضي (جهاد جريشة - مصر)
- كاس الاتحاد الافريقي
6 مارس
نهضة بركان المغربي - النادي الافريقي (علي المغايفري - موريتانيا)
7 مارس
كارا الكونغولي - اتحاد بنقردان (عيسى عبد الهادي - التشاد)
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018