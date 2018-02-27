مؤشر جديد يؤكد وجود حياة في المريخ

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قال علماء إن الحياة في كوكب المريخ ممكنة، بعدما اكتشفوا تكاثر البكتيريا في المكان الأكثر جفافا على الإطلاق بالأرض، وفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وعثر علماء على ميكروبات مجهرية في تربة أتاكاما، يعتقد أنها وصلت إلى هناك قادمة من أماكن أخرى.
وكان الخبراء يعتقدون في السابق أن لا شيء يمكن أن يعيش أو يتكاثر في صحراء أتاكاما، في تشيلي، التي تعتبر مفتاح اكتشاف الحياة على المريخ، إذ تعرف بأجف منطقة على وجه الكرة الأرضية.
وقال العلماء في جامعة واشنطن إن البكتيريا ماتزال حية وتتكاثر في تلك المنطقة.
وأضافوا "هذه الكائنات الحية الدقيقة تستطيع البقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة، والبقاء في حالة سكون لمئات أو حتى آلاف السنين إذا لزم الأمر".
وقال ديرك شولز ماكوتش، عالم الفلك في الجامعة "بعد هذا الاكتشاف.. نعتقد أن ثمة كائنات حية قد تكون متواجدة على المريخ.. وعالقة هناك منذ سنوات".
وتشكل صحراء أتاكاما مختبرا رئيسيا بالنسبة للعلماء لفهم طبيعة الحياة على كوكب المريخ، بعد أن وجدوا تشابها بين تربة الاثنين.
قال علماء إن الحياة في كوكب المريخ ممكنة، بعدما اكتشفوا تكاثر البكتيريا في المكان الأكثر جفافا على الإطلاق بالأرض، وفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وعثر علماء على ميكروبات مجهرية في تربة أتاكاما، يعتقد أنها وصلت إلى هناك قادمة من أماكن أخرى.
وكان الخبراء يعتقدون في السابق أن لا شيء يمكن أن يعيش أو يتكاثر في صحراء أتاكاما، في تشيلي، التي تعتبر مفتاح اكتشاف الحياة على المريخ، إذ تعرف بأجف منطقة على وجه الكرة الأرضية.
وقال العلماء في جامعة واشنطن إن البكتيريا ماتزال حية وتتكاثر في تلك المنطقة.
وأضافوا "هذه الكائنات الحية الدقيقة تستطيع البقاء على قيد الحياة في الظروف القاحلة، والبقاء في حالة سكون لمئات أو حتى آلاف السنين إذا لزم الأمر".
وقال ديرك شولز ماكوتش، عالم الفلك في الجامعة "بعد هذا الاكتشاف.. نعتقد أن ثمة كائنات حية قد تكون متواجدة على المريخ.. وعالقة هناك منذ سنوات".
وتشكل صحراء أتاكاما مختبرا رئيسيا بالنسبة للعلماء لفهم طبيعة الحياة على كوكب المريخ، بعد أن وجدوا تشابها بين تربة الاثنين.
-
19:55غدا: بوعلي المباركي يقدم مخرجات المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي
27 فيفري 2018
-
-
19:30بالفيديو.. أمريكي يصور قاتله
27 فيفري 2018
-
19:23اعمارهم بين 13 و16 سنة: ضبط 6 تلاميذ من أجل تزوير العملة
27 فيفري 2018
-
19:11المساكني لاعب الشهر في الدوري القطري للمرة الثالثة
27 فيفري 2018
-
18:57مالك الجزيري يهزم الرابع عالميا ويتاهل للدور الثاني من دورة دبي للتنس
27 فيفري 2018
-
18:44بطاقة ايداع بالسجن ضد كاتب محكمة
27 فيفري 2018
-
18:43جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول أحداث محكمة بن عروس
27 فيفري 2018
-
18:37تونس تلتقي زملاء رونالدو وديا وبث مباشر للمباراة
27 فيفري 2018
-
18:22الرابطة تقرر معاقبة 7 لاعبين من فريقي قابس
27 فيفري 2018
-
-
17:58قفصة: وقفة احتجاجية لأولياء أطفال التوحد
27 فيفري 2018
-
17:51توتنهام يحرم ريال مدريد من ضم كين
27 فيفري 2018
-
17:32مصر.. تنفيذ حكم الاعدام في 5 أشخاص من عائلة واحدة
27 فيفري 2018
-
17:25"الويفا" يعلن تعديلات على نظام رابطة الأبطال والدوري الأوروبي
27 فيفري 2018
-
17:18نداء تونس يستنكر إقصاء التجمعيين
27 فيفري 2018
-
17:09بعد احداث محكمة بنعروس: منظمات وجمعيات وطنية تدين التمرد على مؤسسات الدولة
27 فيفري 2018
-
16:56تنشط بين العاصمة وبنزرت: الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدّرات
27 فيفري 2018
-
16:39تطاوين: حجز طيور نعام معدة للتهريب الى ليبيا
27 فيفري 2018
-
16:23العرفاوي يقدم مشاريع الوزارة في المدى القريب و المتوسط و البعيد
27 فيفري 2018