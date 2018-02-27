جندوبة: تعطّل الدروس بعدد من المؤسسات تربوية

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم السلطاني: تعطلت الدروس صباح اليوم بعدد من المؤسسات التربوية بجندوبة على غرار المعهد النموذجي والمدرسة الاعدادية بسوق السبت ومعهد محمد علي اللقطي بجندوبة الشمالية على خلفية احتجاج مجموعة من التلاميذ على قرار الأساتذة بحجب أعداد السداسي الأول مطالبين بحقهم في الاطلاع على